СГД и CSDD будут более тесно сотрудничать

Чтобы усилить борьбу с теневой экономикой, Служба государственных доходов (СГД) и Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД) в среду договорились о более тесном сотрудничестве.

Директор управления налогового контроля СГД Сандра Карклиня-Админе рассказала, что будет усилена борьба с нелегальной торговлей ввозимыми в Латвию автомашинами, которая создает значительные убытки.

Она сообщила, что в этом году СГД провела 132 проверки в 128 местах торговли подержанными автомобилями, и в 98 случаев выявлены нарушения, за что наложены штрафы на общую сумму 95 тыс. евро.