В пятницу в Латвию придет оттепель

В пятницу на всей территории Латвии температура воздуха будет держаться выше нуля градусов, в связи с чем выпавший на востоке страны снег начнет таять, сообщает агентство ЛЕТА.

Ожидается облачная погода, временами возможны дожди, а на востоке - и мокрый снег. Будет доминировать умеренный юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 10 метров в секунду, на побережье - 15 метров в секунду.

Температура воздуха как ночью, так и днем составит +1..+5 градусов, на побрежье - до +7 градусов, лишь в начале ночи на восточной границе столбик термометра опустится до отметки в 0..-1 градус.

В Риге ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха в ближайшие сутки составит +2..+4 градуса.