CSDD призывает латвийцев не покупать авто «с рук»

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) призывает покупать автомобили только в магазинах. Об этом заявил член правления CSDD Янис Голубев. Покупая автомобиль «с рук», человек рискует стать обладателем авто, которое находится в розыске, заявил Голубев Службе новостей Латвийского радио 4.

Голубев указал, что перед покупкой автомобиля необходимо проверять всю доступную о нем информацию

«Покупать машину нужно только в специализированных магазинах. Это гарантия того, что автомобиль проверен и внесен в регистр. Транспортное средство — это же дорогая покупка.

Люди покупают непроверенную машину, а она, возможно, в розыске.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, надо проверять всю доступную информацию», — посоветовал представитель CSDD.

Голубев добавил, что все необходимые данные о конкретном автомобиле можно абсолютно бесплатно узнать на сайте CSDD.