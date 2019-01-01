«Латвияс дзелзцельш» готов возобновить движение поездов на участке Мажейкяй-Реньге

С латвийской стороны рельсовая инфраструктура поддерживается в таком состоянии, что пустить поезда можно в любой момент.

ЛДз положительно оценивает решение правительства Литвы о восстановлении участка до 2019 года.

В Министерстве сообщения сказали, что по ветке будут перемещаться товарные поезда, но в будущем не исключены и пассажирские.

В связи с тем, что в среду литовское правительство решило обязать находящуюся в госуправлении компанию «Lietuvos gelezinkeliai» (LG, «Литовские железные дороги») обратиться в суд Евросоюза по поводу назначенного ей штрафа в 28 млн. евро и восстановить разобранный в 2008 году участок железнодорожных путей из Мажейкяй в латвийскую Реньге, руководитель компании Мантас Бартушка отмечает, что ветка могла бы быть восстановлена в 2019 году.