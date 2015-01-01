«Ситуация довольно стабильная». В Сейме обсудили проблему пропажи людей

В Латвии ежегодно объявляются в розыск от 800 до 1000 человек. Депутаты парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией сегодня выслушали экспертов, которые рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются те, кто ищет людей — полиция, служба спасения, военные и добровольцы, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.

Как рассказал радиостанции участник встречи, начальник криминально-розыскного управления Госполиции Янис Лаздыньш, люди пропадают все чаще, но так же часто и находятся живыми-здоровыми.

«В 2016 году пропало на 200 человек больше, чем в 2015 году. Мы и за 10 лет смотрели, никаких скачков нет, ситуация довольно стабильная.

В последнее время повышается число заявлений, объясняем это работой СМИ и разъяснениями полиции о том, что не надо ждать три дня,

а следует обращаться тут же в полицию, если человек пропал. Поэтому люди стали активнее обращаться. Реальное число ненайденных людей не увеличивается, за год у нас остается ненайденными от 30 до 50 человек. А объявляются в розыск немногим более 1000 человек, это в прошлом году и в 2015 году было объявлено в розыск около 800 человек», — рассказал Лаздыньш.

В свою очередь доброволец поисковой организации Bezvests.lv, кинолог и пилот параплан Гунтис Скроделис

рассказал, что за 8 лет волонтеры нашли почти сотню человек. Однако коммуникация с ведомствами, способными помочь или улучшить эффективность поисков, оставляет желать лучшего.

«Мы можем искать и лесу, и в городе, собираем информацию, можем искать и с воздуха — с помощью параплана или дрона. Днем и ночью в лесу ищем с помощью тепловизора. Есть у нас и специальная группа кинологов, которая готовит собак, которые ищут людей по разным методикам — по коридору запаха или по следу.

Это и людские ресурсы — добровольцы, которые помогают обществу. Что мы можем сделать сами, мы делаем, но, конечно, доставать людей из-под воды — это дело государственных структур. Не хватает информации от других госструктур — таких, как больницы, приюты, — она несвоевременная и недостоверная. Бывает, что ищем человека, а он в больнице, и получается, что ищем зря, тратим свое время и силы только потому, что нам в больницах не сообщают, что человек именно там.

Мы, добровольцы — реально хотим найти и помочь людям найти пропавших близких. А ресурсы у нас неограниченны. Смеемся между собой — ресурсов столько, сколько есть у каждого в собственном кармане...», — сетует Скроделис.

Сопредседатель парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Карлис Сержантс подвел итоги встречи.

«В основном работа организована, но есть, конечно, и недостатки. Мы поняли, что сейчас в МВД создана рабочая группа, которая сейчас занимается усовершенствованием нормативных актов, регулирующих поиски без вести пропавших. Также есть мысли о технических улучшениях этой работы путем приобретения каких-то новых средств таких, как дроны и термокамеры.

Мы посоветовали улучшить сотрудничество в самоуправлениями и организацией Bezvests.lv, которая уже очень хорошо себя зарекомендовала.

В полиции все-таки ресурс ограничен и сейчас розыском пропавших там занимаются конкретно три человека.

И нельзя забывать, что служба спасения не может концентрироваться на розыске одного человека, потому что у них каждый день несколько десятков разных ЧП.

Наверное, надо это сотрудничество между полицией и Bezvests.lv как-то легализовать, чтобы государство могло добровольцам даже платить, а не только заставлять их искать спонсоров. Об этом надо подумать», — сказал представитель комиссии.

Карлис Сержантс также признался, что был поражен сообщением полиции о том, что точку нахождения пропавшего человека по телефону при наших технологиях можно установить лишь очень приблизительно – в сельской местности радиус действия составляет 10 км и 5 километров в городе. Это очень плохо для поисков. Депутаты комиссии будут решать этот вопрос через Министерство сообщения.