Пассажирка: «Извините, но я не покупала билет, чтобы слушать ваши разговоры»

Пассажиры общественного транспорта часто вынуждены во время поездки выслушивать подробности чужой личной жизни — во время пути многие с удовольствием и весьма громко разговаривают по мобильным телефонам. Этому пора положить конец, уверена специалист по протоколу и этикету Айя Страутмане. Можно ли побороться за свое личное аудиопространство, узнавала корреспондент программы Латвийского радио 4 «Домская площадь» Наталья Мещерякова.

Только представьте: вы заходите в общественный транспорт и наряду с названием остановки слышите объявление с просьбой отключить звук вашего мобильного телефона.

Пока такая картина выглядит фантастично, однако, по мнению Айи Страутмане, именно так следовало бы поступать в воспитательных целях.

«Надо красиво объявлять: «Пожалуйста, выключите мобильные телефоны». Когда тебе нормальным языком объясняют через каждые две-три минуты, люди понимают. Они могут не услышать в первый раз, но услышат в 15-й раз. В общественном транспорте люди находятся близко друг к другу. Поэтому вообще никакие разговоры не могут быть. Если человек отвечает на звонок телефона, то единственное, что он может сказать — что он перезвонит. А лучше всего, если телефон выключен. У каждого, кто находится в общественном транспорте, есть право подумать или почитать книгу в тишине», — говорит Страутмане.

Специалист отмечает, что салон трамвая, троллейбуса или автобуса — это такое же общественное место, как театр или кино. У пассажира есть полное право ехать в тишине и покое. Однако порою невольному соседу приходится погружаться во все перипетии личной жизни болтливого пассажира или быть в курсе всех его проблем на работе. По мнению Страутмане, если человек своими разговорами мешает, то необходимо ему об этом деликатно и без ругани сказать.

«Один раз мне очень громко кричали в ухо, когда я сидела рядом — человек искал работу, все нюансы... Я так послушала-послушала, и

все-таки к ней обратилась: «Извините, но я билет не покупала с возможностью слушать чужие разговоры в Вашем лице».

[...] Г-н Закис мне как-то обещал, что через два года в общественном транспорте будут все-таки объявления, как, кстати, это делается в России, и очень хорошо работает», — говорит специалист по этикету.

Айя Страутмане имеет ввиду Виктора Закиса – пресс-секретаря предприятия «Ригас Сатиксме». Он в свою очередь рассказал, что часто бывает в командировках и нигде такого объявления не встречал. Ограничения на разговоры по мобильному телефону в общественном транспорте введены в столице Швеции. Никакого наказания за нарушение запрета не предусмотрено. Власти надеются на сознательность граждан. В предприятии «Ригас Сатиксме» тоже призывают жителей к взаимоуважению.

«Я думаю, это вопрос этики — насколько громко разговаривать и какими словами. Если кто-то в тишине говорит с близкими, надо что-то быстро передать, узнать, кого-то успокоить — ну это же нормальная вещь. [...] Это не вопрос запретов, а вопрос этики», — считает Закис.

Уже сейчас в некоторых автобусах и троллейбусах висит круглая наклейка с перечеркнутым мобильным телефоном. Однако

в «Ригас Сатиксме» сообщают, что здесь к этим обозначениям отношения не имеют. Скорее всего, их клеют сами водители.

«Посудите сами: водителю необходимо следить за движением, а рядом кто-то стоит и очень громко разговаривает. Это может и помешать вождению транспортного средства»,— указал Закис.

На одном интернет-форуме женщина поделилась историей, что ездит на работу в одно и то же время на одном и том же автобусе. Ее попутчицей всегда становится девушка, которая начинает говорить по телефону сразу же как займет свободное место. Дорога занимает около получаса. Участница форума говорит, что в курсе всех отношений этой девушки с парнем, мамой, коллегами и соседями.

Экспресс-опрос «Домской площади» на остановках общественного транспорта показал, что рижане тоже не раз становились свидетелями подробностей той или иной личной жизни.

«Нет, лично мне не мешает. Конечно, если речь не идет о музыке, которая звучит так громко, что надо закрывать уши. Я сама иногда говорю по мобильному в транспорте, если мне обязательно нужно ответить на звонок. Вообще я стараюсь звонить из дома или другого места», — говорит одна из участниц опроса.

По этикету, находясь в общественном месте, следует установить минимальную громкость звукового сигнала мобильного телефона.

При достаточно хорошем слухе можно обойтись вибросигналом. Кроме того, мобильный этикет требует включения беззвучного набора кнопок в общественных местах. Существуют правила Кабинета министров, где сказано, что пассажиры общественного транспорта не имеют права мешать другим. Если вас беспокоит громкий разговор того или иного пассажира, то нужно об этом сообщить.

«Если кто-то из пассажиров как-то мешает другим, в том числе громко говоря по телефону, можно напрямую обратиться в Муниципальную полицию или пожаловаться водителю», — указал Виктор Закис.

Правила этикета предписывают:

чтобы поговорить по мобильному телефону, надо отойти от других людей на расстояние не менее пяти метров.

Если автобус пустой, то теоретически два пассажира, находясь в противоположных частях его салона, могут вдоволь общаться со своими собеседниками, не создавая друг другу дискомфорт. Если же автобус полный, то лучше с продолжительным разговором повременить.