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В субботу в Латвии будет солнечно, но в Курземе - дожди со снегом

Русский TVNET
Фото: Edijs Pālens/LETA

В субботу небо прояснится, будет светить солнце, а осадки ожидаются лишь в Курземе, сообщает агентство ЛЕТА.

На морском побережье пройдут главным образом дожди, однако они будут сильными, а в отдаленных от моря районах ожидается и мокрый снег.

Усилится южный, юго-западный ветер, ночью на побережье его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду, а днем - даже 20 метров в секунду.

Температура воздуха как ночью, так и днем будет держаться в пределах 0..+5 градусов.

В Риге небо прояснится и с утра выглянет солнце. Осадков не ожидается. Порывы южного, юго-западного ветра достигнут скорости 10-13 метров в секунду. Температура как ночью, так и днем составит +1..+3 градуса.

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