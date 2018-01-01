Ушаков: про «десять лет назад» и «пять лет будущего»

Новый деловой и жилой квартал «New Hanza» будет способствовать развитию города, отметил в пятницу во время его посещения мэр Риги Нил Ушаков.

«Такие проекты поднимают уровень жизни в городе, создавая как новые помещения для квартир и офисов, так и новые рабочие места и общественно важные сооружения, при этом способствуя развитию окрестных территорий», - сказал он.

«В данном случае все это за свои средства сделали частные предприниматели, даже проложили улицы. Лет десять назад здесь был совершенно неупорядоченный район, а через пять лет он будет выглядеть так, как должен выглядеть город», - отметил мэр.

Квартал «New Hanza» занимает площадь в 24,5 га, кроме главного офиса «ABLV Bank», офисных и жилых зданий появятся многофункциональный развлекательный центр «Hanzas perons», детский сад и школа, Латвийский музей современного искусства и городской сад.

Инвесторы уже вложили в проект 50 млн евро, в 2018 году в него планируется вложить еще 40 млн евро.

Квартал «New Hanza» расположен рядом с территорией в районе ул. Сканстес, в развитие которой до 2024 года частные предприниматели и Рижское самоуправление планируют вложить более 900 млн евро.