Руководство оборонной отрасли встретится с председателем Военного комитета ЕС

До 12 декабря Костаракас находится с рабочим визитом в Латвии. Должностные лица обсудят актуальные вопросы европейской безопасности и оборонной политики, приоритеты оборонной отрасли Латвии, участие Латвии в военных операциях и обучающих миссиях ЕС, Постоянное структурированное сотрудничество в сфере безопасности и обороны (PESCO), к которому Латвия присоединилась 13 ноября.

Во время визита Костаракас посетит также Адажскую базу НВС и возложит цветы на Рижском братском кладбище.