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Руководство оборонной отрасли встретится с председателем Военного комитета ЕС

LETA
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Министр оброны Раймонд Бергманис (справа) и командующий НВС Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш | Фото: Zane Bitere/LETA

Министр оброны Раймонд Бергманис и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш встретятся с председателем Военного комитета ЕС генералом Михаилом Костаракасом.

До 12 декабря Костаракас находится с рабочим визитом в Латвии. Должностные лица обсудят актуальные вопросы европейской безопасности и оборонной политики, приоритеты оборонной отрасли Латвии, участие Латвии в военных операциях и обучающих миссиях ЕС, Постоянное структурированное сотрудничество в сфере безопасности и обороны (PESCO), к которому Латвия присоединилась 13 ноября.

Во время визита Костаракас посетит также Адажскую базу НВС и возложит цветы на Рижском братском кладбище.

Раймонд Бергманис ЕС
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