Министр здравоохранения Латвии Анда Чакша похвалила алкогольную политику Эстонии, а также пообещала повысить в латвии акциз на алкоголь, пишет Majandus.

«Хотелось бы отметить Эстонию, где применили эффективные методы по снижению вреда здоровью от алкоголя», - сообщила Чакша в письме министру труда и здоровья Евгению Осиновскому.

«В то же время Министерство здравоохранения Латвии также активно добивается снижения потребления алкоголя и причиняемого им обществу вреда », - отметила Чакша и добавила, что начиная с 2015 года Латвия тоже повышала акциз на алкоголь.

По словам Чакши, Латвия решила с первого марта на 17,9 процента повысить акциз на вино и прочие содержащие более шести процентов алкоголя напитки. А вот акциз на пиво, например, вырастет на целых 51,1 процента.

В пятницу министры здравоохранения стран Балтии подписали совместный меморандум, который обяжет стороны сотрудничать в политике сокращения употребления алкоголя и табака, а также в вопросе поощрения здорового питания.