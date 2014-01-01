АЧС впервые обнаружена еще в пяти волостях

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе констатировали 47 новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.

В том числе болезнь впервые обнаружена в Лиелауцской волости Ауцского края, Аурской волости Добельского края, Озолмуйжской волости Резекненского края, Рубской Салдусского края и Злекской волости Вентспилсского края, где было найдено по одному павшему от АЧС кабану.

Таким образом, в этом году АЧС констатирована у 1318 кабанов в 254 волостях 83 краев.

АЧС в Латвии впервые была констатирована в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.