«Давайте честно изучим еще неизученные страницы истории Латвии»

Чтобы строить лучшее будущее, необходимо узнать и оценить еще неизученные страницы истории Латвии, подчеркнул президент Латвии Раймонд Вейонис, обращаясь к участникам международной конференции Латвийской комиссии историков «Невозможное сопротивление: оппозиция, приспособление и выживание при коммунистическом и нацистском режиме в Восточной Европе (1940-1991)».

Президент отметил - ученые должны дать объективные ответы на многие сложные вопросы, например, об отношениях людей с оккупационными режимами.

«Чтобы мы могли перелистать эти страницы истории Латвии и полноценно идти вперед как сплоченное общество, нам нужны взвешенные и обоснованные ответы профессиональных, образованных историков, основанные на объективных исследованиях и тщательной работе в архивах, с отделением эмоций от фактов», - сказал он.

Провести такое исследование и

дать ответы на эти сложные вопросы порой может оказаться неблагодарной работой, так как придется столкнуться с укоренившимися в обществе стереотипами и мифами

, отметил Вейонис.

Он призвал ученых и исследователей не бояться таких ситуаций и помнить, что эта работа останется в истории, ее будут изучать и работать с ней будущие поколения, поэтому важно, чтобы исследования были объективными и всесторонними.