В Латвии насилие над женщинами может обойтись в 442 млн евро в год

Связанные с насилием партнеров над женщинами расходы в Латвии могут достичь 442 млн евро в год, сообщила представитель Министерства благосостояния Виктория Большакова со ссылкой на данные Европейского института равноправия полов (EIGE).

EIGE в сотрудничестве с Великобританией разработал методологию подсчета этих расходов.

Они включают в себя такие статьи, как причиненный пострадавшей ущерб, в том числе расходы на лечение, ухудшение психоэмоционального состояния, нагрузка на экономику и работодателя, включая больничные листы, утраченную производительность и др. аспекты, а также нагрузка на полицию, медиков, социальные службы и другие причастные учреждения.

Причем в эти расходы не включен ущерб, причиненный детям.

Цель проведенного EIGE исследования - идентифицировать и рекомендовать соответствующую методологию для подсчета расходов, связанных с насилием, в 28 странах ЕС. По данным исследования, расходы, связанные с насилием со стороны интимных партнеров, в 28 странах ЕС составляют 122 млрд евро, с насилием над женщиной - 225 млрд евро.

Насилие в отношении женщин коренится в их неравноправном положении в обществе, подчеркивается в исследовании. «Это одно из самых распространенных в наши дни нарушений прав человека и видов дискриминации, которое наносит или может нанести женщинам физический, сексуальный, психологический или экономический ущерб или страдания», - говорится в исследовании.

Насилие над женщинами наносит также серьезный вред семье и обществу.