Латвиец Эдгар: Каждому из нас полезно пожить за границей

Латвиец Эдгар Пукитис уже 7 лет проживает за рубежом - на Мальте. Он доволен своим решением и считает, что каждый должен на время покинуть свою родину, чтобы разбить стереотипы и расширить свой кругозор.

В Латвии он учил политологию и работал в госуправлении. Однако 7 лет назад отношения привели его на Мальту - это было быстрое и импульсивное решение. Жизнь повернулась так, что появилась возможность резко порвать с привычным укладом жизни и открыть другую дверь.

«У меня было 2 недели, чтоы упаковать свою жизнь» - признается он. - «Когда приехал на место, еще в аэропорту подумал - ужас, выглядит как Африка, Европой не пахнет. Даже сейчас, взглянув в окно, хочется увидеть классичский европейский пейзаж, к которому привык».

FOTO: личный архив

Впрочем на Мальте есть масса преимуществ: одно из них - погода. Снега здесь нет и даже в конце ноября можно работать в одной рубашке. «Не хочу думать о сапогах, шарфах, куртках - нет, никогда! - смеется Эдгар - На одну неделю можно съездить посмотреть снег, но не больше. На самом деле это важный аспект - мне нравится тепло и не нравится зима. Не нравится и все».

Здесь на Средиземноморье действительно все отличается от Латвии - и среда и ритм жизни. Люди не спешат, не стрессуют - и ты начинаешь жить так же. Однако иногда расслабленное состояние вызывает негативные эмоции - например в госучреждениях, когда оформление самого простого документа может занять месяцы.

Попав сюда, свое образование и жизненный опыт надо было оставить в прошлом. Эдгар начал с работы в ресторанаху «Никогда не подумал, что буду например, сервировать столы. В первые месяцы был шок, так как работу, которую хотел, не мог найти».

Затем он работал в компании по недвижимости - сначала агентом, а затем и руководителем отдела маркетинга.

Однако кое-что парень забрал с собой из Латвии. Это - любовь к танцу. В детстве он танцевал в кружке народных танцев, участвовал в различных мероприятиях, а теперь он работает в крупнейшей танцевальной школе Мальты «College of Dance» он танцует обучая других и для собственного удовольствия . «Танец - это хорошая физическая и духовная тренировка!» - отмечает Эдгар.

FOTO: личный архив

"Да, у меня есть плане вернуться, но еще не сейчас, - говорит Эдгар. "У меня свой план, чего я хочу здесь достичь и сделать. А потом - чао! Покинуть свою страну - это расширить кругозор. Каждому надо уехать и пожить за границей. Везде, где у вас получится. Именно пожить, а не приехать на длинный уик-енд Я говорил с друзьями (кому удалось пожить в другой стране), наш взгляд на вещи - он другой. Меньше скептицизма, больше доверия. Здесь на Мальте я познакомился с разными культурами, местные... туристы... Если раньше у меня было определенное отношение, например, к итальянам или испанцам, оно теперь поменялось. Такое произошло и другими народностями. Надо путешествовать, жить и пробовать - это самый классный опыт, какой только может быть!" - заявляет молодой человек.