Латвийцы пожертвовали малышам 33 тыс. евро, которые «растворились» на счетах «Красного креста»

28 марта мы писали о том, что на шоссе из Елгавы в Элею произошла тяжелая авария, в которой столкнулись легковой автомобиль и грузовик из Литвы. В ДТП погиб один человек.
Оказалось, что в ДТП погибла молодая женщина, а без мамы остались 3-летняя девочка и 4-месячный малыш.
О малышах сейчас заботиться мама погибшей Виктории, а организация «Красный крест» взялась за организацию помощи (в том числе и финансовой) для семьи.
Прошло 9 месяцев, оказалось, что неравнодушные латвийцы перечислили 33 тысячи евро бабушке Светлане, которые осели на счетах организации «Красный крест». Почему бабушка до сих пор не увидела деньги и почему затягивается процесс перечисления, выясняли журналисты «Degpunktā».
Узнав о трагедии представители организации начали кампанию по сбору денег. К тому же Виктория была не чужим человеком - являлась волонтером этой организации. Почему деньги, пожертвованные людьми «маринуются»? Бабушке малышей сейчас не до борьбы, поэтому появbлись помощники, готовые бороться за скорое перечисление нужных средств на счет мамы погибшей.
Отметим, что она не использует активно интернет, поэтому до определенного момента даже и не подозревала, что люди активно жертвуют свои средства. Светлана полагает, что прежде чем начать кампанию - дело хорошее и нужное - женщину нужно было хотя бы поставить в известность.
В любом случае, прошло 9 месяцев, а денег Светлана в глаза не видела. Пару месяцев назад она пыталась связаться с представителями «Красного креста» и расшевелить их, она также вышла на связь и с руководителем Улдисом Ликопсом, который, кстати, ранее бывал у них в гостя.
Юристы, поддерживающие Светлану, утверждают, что дело становится подозрительным - не ушли ли деньги на другие цели (и на какие?). Ответ получили следующий - мол, деньги пойдут на нужды детей на усмотрение организации.
«Degpunktā» обратился к организации с рядом вопросов. Улдис Ликопс обещал, что до конца года дело будет приведено в порядок и организация поступит именно так, как того желают близкие погибшей Виктории.