Латвийцы пожертвовали малышам 33 тыс. евро, которые «растворились» на счетах «Красного креста»

28 марта мы писали о том, что на шоссе из Елгавы в Элею произошла тяжелая авария, в которой столкнулись легковой автомобиль и грузовик из Литвы. В ДТП погиб один человек.

Оказалось, что в ДТП погибла молодая женщина, а без мамы остались 3-летняя девочка и 4-месячный малыш.

О малышах сейчас заботиться мама погибшей Виктории, а организация «Красный крест» взялась за организацию помощи (в том числе и финансовой) для семьи.

Прошло 9 месяцев, оказалось, что неравнодушные латвийцы перечислили 33 тысячи евро бабушке Светлане, которые осели на счетах организации «Красный крест». Почему бабушка до сих пор не увидела деньги и почему затягивается процесс перечисления, выясняли журналисты «Degpunktā».

Узнав о трагедии представители организации начали кампанию по сбору денег. К тому же Виктория была не чужим человеком - являлась волонтером этой организации. Почему деньги, пожертвованные людьми «маринуются»? Бабушке малышей сейчас не до борьбы, поэтому появbлись помощники, готовые бороться за скорое перечисление нужных средств на счет мамы погибшей.

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Отметим, что она не использует активно интернет, поэтому до определенного момента даже и не подозревала, что люди активно жертвуют свои средства. Светлана полагает, что прежде чем начать кампанию - дело хорошее и нужное - женщину нужно было хотя бы поставить в известность.

В любом случае, прошло 9 месяцев, а денег Светлана в глаза не видела. Пару месяцев назад она пыталась связаться с представителями «Красного креста» и расшевелить их, она также вышла на связь и с руководителем Улдисом Ликопсом, который, кстати, ранее бывал у них в гостя.

Юристы, поддерживающие Светлану, утверждают, что дело становится подозрительным - не ушли ли деньги на другие цели (и на какие?). Ответ получили следующий - мол, деньги пойдут на нужды детей на усмотрение организации.

«Degpunktā» обратился к организации с рядом вопросов. Улдис Ликопс обещал, что до конца года дело будет приведено в порядок и организация поступит именно так, как того желают близкие погибшей Виктории.