Ведется сбор подписей за сохранение Агенскалнского рынка

Податель инициативы - Анда Байдекална. Планируется собрать 2000 подписей и подать инициативу в Рижскую думу.

Цель инициативы - добиться, чтобы Рижская дума обязала ответственных лиц разработать план равзития рынка, сохранив его функцию, и этот план был реализован за два-три года.

Если управляющее предприятие не разработает план развития Агенскалнского рынка или он не будет соответствовать его исторической функции, план должен разработать департамент Рижской думы.

Также с учетом того, что здание доведено до аварийного состояния, следует использовать предусмотренное законом право и взыскать с арендатора ущерб.