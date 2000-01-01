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Ведется сбор подписей за сохранение Агенскалнского рынка

LETA
Фото: Edijs Pālens / LETA

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за сохранение Агенскалнского рынка.

Податель инициативы - Анда Байдекална. Планируется собрать 2000 подписей и подать инициативу в Рижскую думу.

Цель инициативы - добиться, чтобы Рижская дума обязала ответственных лиц разработать план равзития рынка, сохранив его функцию, и этот план был реализован за два-три года.

Если управляющее предприятие не разработает план развития Агенскалнского рынка или он не будет соответствовать его исторической функции, план должен разработать департамент Рижской думы.

Также с учетом того, что здание доведено до аварийного состояния, следует использовать предусмотренное законом право и взыскать с арендатора ущерб.

Рижская дума Рига
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