Банкет 18 ноября в Даугавпилсе: список гостей признан большой тайной

Список гостей, которые были приглашены в том году на торжественные мероприятия 18 ноября в Дом единства решением мэра Даугавпилса Рихардом Эйгимсом (СЗК) признан информацией, не доступной для общего пользования (ierobežotas pieejamības informācija). Об этом градоначальник сообщил журналистам портала Gorod.lv, отвечая на официальный запрос.

Руководство города ранее заявляло, что мероприятие посетило порядка 600-700 человек. Журналисты решили проверить, не жульничает ли самоуправление с цифрами.

Так, в ответе Р. Эйгим указывает, что всего было выслано 597 приглашений - депутатам Сейма и городской думы, работникам городской думы, руководителям предприятий, общественным организациям, работникам сфер культуры и здравоохранения, представителям религиозных конфессий и предпринимателям. Предварительный список гостей составлял Отдел общественных отношений городской думы. Выбор гостей окончательно был утверждён руководством самоуправления.

Любопытно, что

театральный зал Дома единства всех приглашенных не вместил бы, так как насчитывает лишь 520 сидячих мест.

О количестве действительно посетивших мероприятие можно судить, исходя из цифр закупочной документацией на организацию праздничного банкета.

FOTO: gorod.lv

Так закупка с малоизвестной фирмой SIA «Lēdija D» на сумму 8 329,64 евро (с НДС) была проведена лишь для 400 гостей. Данная сумма не включает позиции «алкоголь», за который Дума заплатила дополнительно, отдельным счетом.

Тем временем,

правила пожарной безопасности и инструкция для помещений и вовсе запрещает находиться чуть более чем 400 посетителям в помещении где проводился банкет.

Становится очевидно, что самоуправление намерено завысило количество приглашённых гостей на банкет. Ведь стоимость такого празднования неоправданно выше ранее проводимых подобных торжественных мероприятий.

Ранее, например, Международный день пожилых людей в октябре прошлого года городским властям обошёлся в 4 032 евро. Тогда накормили более 300 пенсионеров.

Журналисты портала Gorod.lv продолжат своё журналистское расследование и обещают жителям опубликовать полный список гостей