Спрос на бесплатные курсы латышского огромен, но денег на них катастрофически не хватает

Передача De facto рассчитала, что количество людей, которые не достаточно или вообще не владеют госязыком в стране достигает 150 тыс. человек - это в среднем население Даугавпилса, Вентспилса или Лиепаи.

Бесплатные курсы госязыка на государственном уровне предлагает Служба занятости (для безработных) и Фонд социальной интеграции (для всех остальных). Также курсы предлагают и самоуправления - больше всего в Риге и спрос на них действительно велик. Организаторы рассказывают, что запись на обучение заканчивается уже в первой день регистрации.

Правда, количество мест на курсах, которые предлагают все вышеназванные организации, с 2012 года уменьшилось по крайней мере в 2 раза. Еще пять лет назад подучить латышский могли по меньшей мере 7 тыс. человек, теперь - чуть больше трех. Уменьшилось и финансирование - с более чем 200 тыс. евро до 100 тыс.

Можно также говорить и о том, что обучение нацменьшинств латышскому явно не в приоритете правительства. Последнюю программу развития госязыка подписала еще экс-министр образования Ина Друвиете.

Вполне возможно, что в следующем году на помощь придет Евросоюз - Минобразования должно распределить 27 млн. евро из структурных фондов на образование совершеннолетних лиц, в том числе и на освоение языков. Какие именно суммы пойдут на курсы госязыка будет зависеть от запросов каждого муниципалитета.