Сильных морозов в декабре синоптики не прогнозируют, хотя в последние три недели месяца временами и ожидаются заморозки и снегопад.

На этой неделе под влиянием циклонов погода будет на несколько градусов теплее нормы. Следующая неделя может быть немного холоднее, столбик термометра ночью впервые в этом сезоне местами опустится до -10 градусов.

К Рождеству влияние циклонов опять усилится, в праздничные дни высока вероятность осадков, возможны и метель, и дожди. Выше всего вероятность снегопада - на востоке Латвии, ниже -на морском побережье в Курземе.

В ближайшие недели на дорогах часто возможно обледенение.