Оппозиция негодует: аппетиты «Ригас сатиксме» выросли до 108 млн евро

Председатель фракции «Единства» в Рижской думе Вилнис Кирсис собирается обратиться в Министерство охраны среды и регионального развития с жалобой на то, что думская коалиция чинит препятствия для ознакомления с подлинной ситуацией в муниципальном предприятии «Ригас сатиксме».

В пятницу по его запросу было созвано внеочередное заседание думского комитета по делам сообщения и транспорта, чтобы оценить финансовые показатели предприятия и обоснованность запрошенной им дотации в размере 108 млн евро в бюджете следующего года, пишет Latvijas avīze.

Однако до обсуждения этого вопроса на заседании комитета дело так и не дошло.

Как уже писал Русский TVNET, на прошлой неделе мэр Риги Нил Ушаков заявил, что «Ригас сатиксме» как предприятие, несущее социальную функцию, не может быть финансово успешным, но оно стабильно даже в том случае, если ему нужны дополнительные дотации из бюджета самоуправления.

На вопрос, почему тогда «Ригас сатиксме» постоянно нужны дотации из муниципального бюджета, он ответил, что с каждым годом появляются все новые затраты, и, например, в этом году нужно 12 млн евро, чтобы покрыть в государственном бюджете расходы на нулевые билеты (билеты школьникам и пенсионерам).

Что касается созванного по запросу оппозиционных депутатов внеочередного заседания комитета по делам транспорта и сообщения, которое рассмотрит вопрос о планируемой дотации «Ригас сатиксме» в размере 108,69 млн евро, то Ушаков ответил, что в каждом созыве Рижской думы проходит по крайней мере год, пока оппозиция поймет, как работает «Ригас сатиксме».