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В центре Риги рухнул незаселенный пятиэтажный дом

LETA
Фото: LETA

В центре Риги минувшей ночью обрушился незаселенный пятиэтажный дом, сообщили агентству ЛETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Около 1 часа ночи в ГПСС поступил вызов на ул. Иерусалимес, где частично обрушилось пустующее пятиэтажное здание. Из соседних зданий спасатели эвакуировали 138 человек.

Прибывшая на место происшествия после эвакуации жильцов представитель строительного управления Рижской думы заключила, что обрушившееся здание не представляет опасности для стоящих рядом зданий, и жильцы могут в них вернуться.

Рига
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