Каждый десятый житель Латвии будет работать на праздники

В Рождественский вечер или в день перед Новым Годом будут работать 10% жителей Латвии, а каждый пятый признаёт, что кто-то из членов их семьи выйдет на работу в эти дни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого мобильным оператором BITE и компанией по исследованию рынка «Norstat Latvija».

14% участников опроса, которые праздничные дни проводят на работе, трудятся в транспортной сфере, 12% в охранной, в том числе полицейские и пожарники, 10% – в торговле, 9% – на административной работе, а 8% – в области здравоохранения. Большая часть представителей этих профессий признали, что не воспринимают работу в праздники как бремя, потому что, работая в праздники, можно получить много позитивных эмоций и радости.

«Особенно радостные моменты, когда в мир приходят первые Рождественские или Новогодние детки. Это чувство усиливают и тематически оформленные помещения, например, украшенные ёлки, свечи и другие праздничные предметы, которые создают особый уют и вызывают ощущение праздника у пациентов», – рассказывает одна из акушерок Рижского Родильного дома.

В свою очередь работники нескольких заправочных станций рассказали, что во время праздников посетители много улыбаются, более дружелюбные, открытые и работать в такой атмосфере намного приятнее. Часто клиенты удивляют работников сердечными поздравлениями или даже дарят символические подарки, например, конфеты.

Почти каждый пятый, или 19% респондентов, которым обычно самим или кому-то из членов их семей приходится работать в канун Рождества или в день перед Новым годом, признают, что в их семьях эти праздники празднуют как обычно – 24 декабря и 31 декабря вечером. Причём, если у работающих представителей семьи не предвидится ночной смены, то домашние их ждут к праздничному столу.

20% опрошенных, в таких случаях празднуют эти праздники в другое время. Kаждый третий независимо от дня и времени празднует праздники дома, в семейном кругу. В свою очередь с коллегами праздничные вечера проводит 3% жителей, а 9% признают, что если 24 или 31 декабря они работают, то вообще не празднуют эти даты.