Рейрс отстранил от должности руководителя филиала центра социального ухода «Рига»

Министр благосостояния Янис Рейрс подписал распоряжение об отстранении от должности руководителя филиала «Рига» центра социального ухода «Рига» Марии Зинини, сообщил агентству ЛЕТА представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.
Он сообщил, что в настоящее время рассматривается дисциплинарное дело по сообщению Государственной инспекции по защите прав детей (ГИЗПД), в котором утверждается, что филиал «Рига» недостаточно заботится о здоровье детей.
На время расследования отстранена и руководитель центра социального ухода Инесе Паудере, которой пока что сделан выговор и начато новое дисциплинарное дело, связанное с проверками в других филиалах центра социального ухода.
По словам Зариньша, пока не ясно, когда будет рассматриваться новое дисциплинарное дело против Паудере, которая сейчас находится на больничном.
Как сообщалось, в филиале «Рига» выявлены значительные нарушения прав детей. Как ранее сообщил Зариньш, после жалоб была проведена проверка. В филиале допускались проявления эмоционального и физического насилия по отношению к детям.