Во вторник ожидается значительное потепление; пройдут дожди

Во вторник в Латвии пройдут дожди, ночью и с утра ожидается ледяной дождь, но с юго-запада начнут поступать теплые воздушные массы, сообщает агентство ЛЕТА.

Больше облаков ожидается в Курземе и северо-западной части Видземе, в свою очередь на юго-востоке страны больших осадков синоптики не прогнозируют.

Минимальная температура воздуха ночью составит +1..-4 градуса, затем станет теплее, и во второй половине дня во вторник температура воздуха достигнет отметкти в +4+8 градусов.

Юго-восточный ветер днем сменит направление на южное, юго-западное, его порывы достигнут скорости 9-14 метров в секунду. Сильнее ветер будет на побережье, в том числи и на западном побережье Курземе, где к вечеру порывы достигнут скорости 20 метров в секунду.

В Риге во вторник также пройдут дожди. Ветер усилится до 13 метров в секунду, к вечеру температура воздуха поднимется до +6..+7 градусов.