Обрушившийся дом в центре Риги будет демонтирован в ближайшее время

Частично обрушившийся сегодня ночью в центре Риги пятиэтажный дом будет демонтирован в ближайшее время, сообщил Андрей Макиев, коммерческий директор ООО «BK Nams», которое будет сносить дом.

Переговоры о демонтаже с владельцами здания начались уже два месяца назад. Официально демонтаж планируется начать в среду, но уже сегодня территория огорожена, и работу начали альпинисты, которые снимут оставшуюся крышу. Жителям ближних домов ничто не угрожает.

Как подтвердил руководитель комиссии по деградирующим постройкам Рижской думы Олег Буров, здание принадлежит предприятию двух российских граждан «Grost», и еще в 2012 году они получили разрешение на снос.

Проект сноса был разработан еще в 2006 году, но затем в 2011 году был согласован проект реконструкции здания, а в 2012 году выдано разрешение на снос, рассказал Буров.

Как сообщалось, минувшей ночью в центре Риги обрушился незаселенный пятиэтажный дом. Около 1 часа ночи в ГПСС поступил вызов на ул. Йерузалемес, 3, где частично обрушилось пустующее пятиэтажное здание. Из соседних зданий спасатели эвакуировали 138 человек. Прибывшая на место происшествия после эвакуации жильцов представитель строительного управления Рижской думы заключила, что обрушившееся здание не представляет опасности для стоящих рядом зданий, и жильцы могут в них вернуться.