Судьба трущобы на ул. Марияс решится в начале будущего года

Судьба заброшенного дома на ул. Марияс, 6 решится в начале будущего года, сказал председатель комитета городской собственности Рижской думы Олег Буров.

Оформлен акт о принудительном приведении в порядок, который оспорил один из владельцев дома. До начала февраля владельцы должны представить самоуправлению результаты проверок. Рабочее задание уже согласовано с думой, и срок окончания технического обследования - январь.

Диагностика здания позволит решить, можно ли его сохранить и отреставрировать либо придется принимать радикальное решение о сносе, сказал Буров. Демонтаж может состояться только с разрешения Государственной комиссии по охране памятников культуры. «Следовательно, ждать надо два месяца», - сказал Буров.