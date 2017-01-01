«Туалетно-коридорное» образование: ежедневно один из жителей Латвии узнает, что ВИЧ-инфицирован

Представить девушку 16-ти лет из семьи социального риска на приеме у гинеколога - очень сложно. Подростки получают знания о своем теле и здоровье благодаря «туалетно-коридорному» образованию, уверяет социальный работник Даце Аугустина. Проблемы репродуктивного здоровья не преподаются в школе, поэтому эксперты не удивлены лидерству Латвии по показателям распространенности ВИЧ.

«Я знаю молодую девушку, которая в детстве вынуждена была долгое время жить в детдоме, так как ее мать страдала от алкоголизма, и постоянно ее бросала», начинает свой рассказ Даце. Девушка познакомилась со своим любимым благодаря письмам, сообщениям и телефонным разговорам. Переписка продолжалась два года, и отношения развивались, несмотря на то, что мужчина находился в тюрьме.

Когда девушке исполнилось 16 лет, он вышел на свободу.

Он у нее был первым, и в скором времени девушка узнала, что беременна. Однако за этим последовали и плохие новости, рассказывает социальный работник.

«Во время беременности девушка узнала еще об одном «подарке», что оставил ей возлюбленный, – малыш был ВИЧ позитивен. Однако эта история не только о том, насколько жестока жизнь ребенка, который не получил столь необходимой любви и тепла в семье. Это также рассказ о ребенке, который вырос в семье с искаженными ценностями и не получил знаний, необходимых для жизни, чтобы защитить себя».

Тем не менее ... несмотря на тяжелый детский опыт, в свои 17 лет наша героиня была заботливой, любящей мамой. Но в 19 лет она вновь оказалась «в положении». И если сил на одного ребенка у нее хватало, то с справляться с двумя оказалось гораздо сложнее.

Социальный работник считает: если бы у девушки было достаточно информации о методах планирования семьи и бесплатных средствах правовой защиты, по крайней мере один ребенок мог вырасти в любящей семье.

Статистика показывает, что ежедневно один из жителей Латвии получает положительный ВИЧ-тест.

В первые шесть месяцев 2017 года были зарегистрированы 149 новых случаев ВИЧ.

Тяжелая проблема - инфицирование новорожденных от матерей.

ВИЧ больше не является проблемой отдельных групп, это проблема широкой общественности. Никто не застрахован!

Аугустина рассказывает, что ей постоянно приходится быть свидетелем невероятных ситуаций. Например, когда девушка приходит к гинекологу впервые, только уже будучи беременной.

Она отмечает, что порой сами родители плохо осведомлены о репродуктивном здоровье и не способны разговаривать с ребенком о сексе. Социальный работник заметила, что проблема контрацепции еще более тревожна: большинство молодых людей в группах социального риска упоминают о предотвращении нежелательной беременности. О риск заражения или заболевания никто даже не думает!

Учитывая тенденцию роста числа случаев ВИЧ-инфекции, уже в ближайшем будущем Латвия может стать одной из лидирующих стран, затронутых ВИЧ/СПИДом в Европе.

В Латвии около 7 000 человек инфицированы ВИЧ.

Аугустина считает, что ввиду демографического спада, в Латвии поддерживается политика «выращивания» детей. Такая система требует от родителей, чтобы их дети были хотя бы в тепле и накормлены. По ее мнению, есть недостаток понимания часто используемого словосочетания «семья социального риска». Существует стереотип о том, что бедные семьи должны быть включены в эту категорию. Тем не менее, социально опасные не просто материальные с точки зрения бедности. Часто это всего лишь эмоциональная и интеллектуальная бедность.

Если семья считает «секс и котлеты» своими основными потребностями,

наивно ожидать, что новое поколение будет иметь другие ценности.

Проработав долгие годы с семьями социального риск она заметила, что одни и те же проблемы повторяются у разных поколений. Не получив любви и заботы, образовывается эмоциональная травма. Такой ребенок считает себя никчемным и ничего не ожидает от жизни, но позже становится закомплексованным взрослым, играющим роль жертвы или насильника в семье. «Чтобы убежать от безнадежной реальности, мальчики предпочитают напиваться или начинают употреблять разные вещества. В свою очередь девочки ищут спасения в противоположном поле, возлагая надежды на принца на белом коне».