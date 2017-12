Афиша на выходные: творческие мастерские, 3D шоу, Скруджи и рождественская ярмарка

FOTO: panthermedia.net/Craig Robinson/Scanpix

Семья

Творческие мастерские для детей

Весь декабрь - каждую субботу и воскресенье до Нового года - все юные посетители центра Riga Plaza смогут сделать своими руками елочные игрушки, карнавальные маски, открытки и другие подарки. В эти выходные пройдут мастер-классы по изготовлению елочных игрушек и карнавальных масок.

Когда: 16 и 17 декабря с 11:00 до 20:00

Где: Riga Plaza Улица Мукусалас, 71

Цена: бесплатно

Интерактивная выставка Future Live

15 декабря 2017 года в Elkor Plaza откроется международная мультимедийная выставка для всей семьи FUTURE LIVE! Совершите межгалактическое путешествие - и вы попадете в удивительный мир, населенный неземными существами, волшебными цветами и инопланетными растениями, с которыми с удовольствием будут взаимодействовать как дети, так и взрослые.

Когда: с 15 декабря с 13:00 до 20:00, в выходные - с 10:00 до 21:00

Где: Elkor Plaza, Бривибас гатве, 201

Цена: 8 евро

Ярмарка рождественских товаров

В декабре по субботам и воскресеньям Квартал Калнциема приглашает на рождественские ярмарки. Посетителей ждут не только праздничные товары ремесленников и особые угощения, но и художественный рынок «Охота за искусством», мастерская по изготовлению рождественских украшений, презентации детских книг и многое другое.

Когда: 16 и 17 декабря с 10:00 до 16:00

Где: ул. Калнциема, 35

Цена: вход бесплатный

Виртуозная клоунада: первое представление Рижского цирка в сезоне 2017/2018

«Только косточки» (Only Bones v1.0) – соло-представление Тома Монктона в сотрудничестве с финской компанией Kallo Collective. Используя возможности человеческого тела, танец, цирковые элементы и клоунаду, показывается мир, в котором минимальными техническими средствами можно достичь практически всего. На небольшой площадке сцены, освещенной одной лампочкой, в представлении без слов, только раскрывая физические возможности артиста и воображение, рождается переживание, которое и веселит, и заставляет задуматься.

Вечером 17 декабря после представления артист примет участие в «Беседах о цирке», расскажет о закулисной стороне представления и повседневной жизни артиста-клоуна.

Когда: 16 декабря в 19:00, 17 декабря в 15:00 и 17:00

Где: Дом театра Латвийской академии культуры «Zirgu pasts», ул. Дзирнаву, 46

Цена: 13,60 - 20,00 евро

Премьера: «Дюймовочка»

Увлекательные приключения крошечной девочки, родившейся из цветка. Маленькая Дюймовочка проходит огромный путь: она учится надеяться и дружить, мечтать и выбирать, слушать других и доверять самой себе. Это одна из любимых сказок и детей, и взрослых.

Когда: 16 декабря в 12:00 и в 15:00, 17 декабря в 12:00

Где: Рижский русский театр им. Михаила Чехова, ул. Калькю, 16

Цена: 10 евро

«Чудесное путешествие Нильса» - семейный рождественский спектакль

Клуб «Zilā Pūce» и театр «Три апельсина» (Россия) приглашают взрослых и детей 7-11 лет на рождественский спектакль по мотивам сказки Сельмы Лагерлеф. «Чудесное путешествие Нильса» – камерный невероятно трогательный спектакль, сотканный из элементов драматического, кукольного и теневого театра. Причем авторские куклы специально изготовлены в Праге, а декорации – художниками в Москве. Интерактивное действо превратит зрителей в участников настоящего новогоднего приключения.

Когда: 16 и 17 декабря в 18:00

Где: отель Gutenbergs, Домская площадь, 1

Цена: 12-24 евро

Концерты

Всемирно известный оркестр Гленна Миллера в Риге

Всемирно известный оркестр Гленна Миллера выступает под управлением выдающегося музыканта Уилла Салдена (Wil Salden) – потрясающего музыканта и пианиста. Оркестр состоит из профессиональных мультиинструменталистов - пять саксофонов, четыре трубы, четыре тромбона, бас, ударные и фортепиано создают потрясающее звучание вечной музыки Гленна Миллера.



Это концерт, это музыкальное шоу, это 100% узнаваемые мелодии классического истинного джаза и композиции всеми любимых кинолент. Именно «Серенада солнечной долины» появилась из под взмаха руки великого Гленна Миллера, именно по звучанию оркестра мы знаем самые знаменитые хиты 40-х и 50-х. Это целое наследие, которое передается от поколения к поколению благодарных слушателей и настоящих ценителей музыки.

Когда: 15 декабря

Где: Дом Конгрессов

Цена: от 18 евро

Сергей Пенкин с 3D шоу «Музыкальная терапия»

Соблазнительно-манящий, обволакивающий, диапазоном в 4 октавы голос певца занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Сергей Пенкин исполняет западные эстрадные шлягеры, шедевры мировой классики в современных аранжировках, поп-композиции и многое другое.



Концерты Сергея Пенкина всегда яркие и зрелищные, оформлены с особым изяществом и вкусом. Новая программа уникальна даже на их фоне: каждая песня выстроена с определенным видеоартом, подобранной палитрой световых эффектов, созданы динамические конструкции с экранами, которые создают эффект присутствия 3D mapping.

Зрители окажутся свидетелями фантастической истории, в первом отделении побывав в райском саду, во втором - в старом Лондоне, а затем - в древнегреческом амфитеатре. В одном из номеров Пенкин будет исполнять песню, погрузившись в огромный аквариум! Каждый номер шоу «Музыкальная терапия» - маленький спектакль.

Когда: 17 декабря (18 декабря Сергей Пенкин выступит в Риге)

Где: Лиепайский Олимпийский Центр

Цена: от 20 евро

Культурные мероприятия

Выставка дизайна и украшений

В экспозиции «Синергия. Современные тенденции в искусстве обработки металла и дизайне» представлены работы лучших латвийских ювелиров и дизайнеров по металлу: Мариса Ауниньша, Гутниса и Андриса Лаудерсов, Анны Фаныгиной, Мариса Шустиньша и других.

Стоит сходить, чтобы вдохновиться на нестандартные идеи для подарков.

Когда: с 15 декабря по 28 января

Где: Музей декоративного искусства и дизайна, ул. Скарню 10.

Выставка «Замёрзший пруд»

Совместный проект художницы Кристианы Димитере и ювелира Виктории Фоменко - это эксперимент двух авторов, которые работают в разных жанрах, но создают произведения, связанные общим настроением и стилистикой.

Картины Кристианы решены в жанре рафинированного гротеска. Мать художницы, актриса Вия Артмане охарактеризовала ее работы как «живой, остановленный в движении театр, где у цвета – господствующая роль».

Виктория Фоменко (бренд vikafo) отталкивается от природных форм и фактур, навеянных образами из ботаники и биологии.

Когда: 15 — 22 декабря

Где: галерея Astronauts, ул. Миера, 4

Вечеринки

Amber Muse проведет техно-вечеринку в клубе One One

Музыкальный лейбл Amber Muse 15 декабря в клубе One One проведет вечеринку новой серии BRAVE. BRAVE – это мероприятие, посвященное многогранности техно-музыки. C полуночи за пультом появятся диджеи Taran & Lomov, Ze Ivarzz, Lomidze и Kriss.

Когда: 15 декабря

Где: ONE ONE

Впервые в Риге выступит рэпер Скруджи

Впервые в Риге 15 декабря в ночном клубе First МИР выступит артист лэйбла Black Star и участник реалити-шоу «Молодая кровь» – Скруджи. За время пребывания на лейбле, Скруджи активно работает над своим новым альбомом. Из последних его работ можно отметить песню и клип «Рукалицо», который за пару месяцев собрал более 10 миллионов просмотров на Youtube. В съёмках клипа приняли Тимати, Гарик Мартиросян, Иосиф Пригожин и другие.

Когда: 15 декабря

Где: First МИР

Цена: 20.00€ - 25.00€

Шоу для женщин в Studio 69

16 декабря марта в музыкальном клубе Studio 69 — вечер только для женщин. В программе — шоу латвийских мастеров стриптиза Male Empire Night out Show, обучавшихся в США и Канаде. Они представят большую двухчасовую программу воплощения самых смелых женских фантазий в стиле Лас-Вегаса.

Когда: 16 декабря

Где: Studio 69

Цена: 20.00€ - 50.00€