Вечером и ночью в Латвии усилится ветер

Во вторник вечером и в ночь на среду южный, юго-западный ветер усилится, его скорость в порывах на большей части территории Латвии будет достигать 18-23 м/сек, предупреждают синоптики.

На западном морском побережье в Курземе самый сильный ветер ожидается во вторник вечером, в восточной части Латвии - во второй половине ночи.

В среду утром ветер стихнет, в течение дня западный, юго-западный ветер опять немного усилится, его скорость в порывах на морском побережье будет достигать 14-19 м/сек.

Временами возможны дождь, мокрый снег и ледяной дождь. В среду утром и днем ожидается переменная облачность. Утром и в первой половине дня во многих местах на дорогах возможен гололед. Температура воздуха понизится до -1..+4 градусов.

В Риге временами возможны осадки, днем существенных осадков не ожидается, небо прояснится. Ночью южный, юго-западный ветер усилится до 20 м/сек, утром ожидается умеренный западный, днем - южный ветер. Температура воздуха утром - до +1 градуса, местами возможен гололед, днем потеплеет до +3 градусов.