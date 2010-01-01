«Э-здравоохранение»: ваших лекарств стало в 10 раз больше. Платите?

Нет гарантии, что из-за введения системы электронного здравоохранения с 1 января не начнется хаос в латвийской медицине, заявила на заседании подкомиссии по общественному здоровью депутат, президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.

Проблема состоит не в формальном заключении договоров с системой, которых заключается все больше,

но в реальной работе системы, из-за которой могут пострадать пациенты.

Из-за недостатков системы врачи вынуждены работать сверх рабочего времени, пациенты - повторно приходить за рецептами, так как медленная работа системы осложняет работу с документами.

Козловска рассказала, что вчера система не работала по всей Латвии, и появилась новая проблема - в рецепте, когда он дошел до аптеки, нужное количество медикаментов увеличилось в 10 раз, а телефон поддержки Национальной службы здравоохранения работал только до 20 часов.

Козловска опасается также за врачей старшего поколения, которые из-за системы электронного здравоохранения готовы прекратить работать.

Как заявил руководитель Латвийского общества врачей Петерис Апинис, от врачей требуется теперь знание компьютерных наук на уровне по крайней мере бакалавра, а система очень медленная, в результате на осмотр пациента не хватает времени.

Участники заседания назвали очень много недостатков системы.