Латвия усилит границы на два вертолета за 11,2 млн евро

Правительство сегодня разрешило МВД взять долговые обязательства в размере 11,2 млн евро, чтобы Госпогранохрана могла купить два легкомоторных вертолета.

МВД сможет взять заем на срок с 2017 до 2020 гг. В феврале 2017 года был объявлен открытый конкурс на поставку вертолетов и спецобучение пилотов и инженерно-технического персонала. В мае конкурс закончился безрезультатно. В октябре на повторный конкурс было подано два предложения.

Выиграла конкурс компания «Leonardo S.p.A», с ней Госпогранохрана заключит договор на поставку вертолетов. Планируемая сумма договора - 12,482 млн евро с НДС. В 2017 году по закупке следует внести предоплату в размере 4,356 млн евро.

Для финансирования закупки правительство сегодня выделило МВД 1,246 млн евро из средств на непредвиденные расходы.