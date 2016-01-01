«Потолок» взносов соцстрахования увеличен до 55 тыс. евро

В 2018 году максимальный размер объекта обязательных взносов социального страхования составит 55 тыс. евро, решило сегодня правительство.

Как поясняет Министерство благосостояния, объект социальных взносов - это доходы человека, с которых вносятся обязательные взносы соцстрахования.

В 2017 году максимальный размер объекта взносов составляет 52,4 тыс. евро. Максимальный размер объекта взносов на 2018 год рассчитан с учетом максимального размера на этот год и индекса изменений зарплат 1,05.

По данным Государственного агентства социального страхования, число социально застрахованных лиц, чья зарплата превысила 55 тыс. евро в год, в 2016 году составило 4200.

Минблаг подсчитывает максимальный размер взносов соцстрахования ежегодно.