Русский язык: Мамыкин призывает Кучинского встретиться в Венеции

Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин обратился в премьер-министру Марису Кучинскису с предложением направить проект поправок к закону об образовании, предусматривающий полный перевод обучения в школе на латышский язык, на экспертизу Венецианской комиссии Совета Европы.

Мамыкин обращает внимание на то, что 11 декабря Венецианская комиссия Совета Европы опубликовала крайне критическое заключение по недавно принятому в Украине закону об образовании. Это решение для Латвии важно потому, что

новый украинский закон о реформе образования похож на проект, который готовит латвийское правительство.

Под давлением ряда стран ЕС украинское правительство было вынуждено послать текст закона в Венецианскую комиссию.

В оценке перевода школ нацменьшинств на украинский язык Венецианская комиссия установила прямое нарушение прав, отмечает он.

«Если господин премьер-министр уверен в том, что реформа образования не нарушает прав национальных меньшинств в Латвии, он с радостью отдаст проект на экспертизу в столь авторитетную институцию как Венецианская комиссия. К тому же обращение в Венецианскую комиссию позволит избежать совершения тяжелой ошибки, которая может дорого стоить латвийскому обществу», - пишет Мамыкин.

Венецианская комиссия - это экспертный орган Совета Европы, профессионально и юридически оценивающий изменения конституции государства. Экспертную оценку комиссия может дать, в том числе, и по проектам законов, касающихся прав национальных меньшинств. Участниками этого механизма являются 47 стран Совета Европы и еще 13 стран мира. Комиссия состоит из профессионалов в области конституционного и международного права: профессоров, академиков и бывших авторитетных судей Конституционного или Верховного суда.