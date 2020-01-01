Бывший сотрудник полиции растлевал девочек, предлагая им кокаин, алкоголь и... 20 евро

Не так давно стало известно, что суд Эстонии приговорил бывшего сотрудника полиции Сергея Капустина (40) к семи годам тюремного заключения за развращение несовершеннолетних девушек и распространение наркотиков: он занимался сексом с девушками 15–17 лет в отелях, угощая их кокаином и алкоголем и предлагая за каждое свидание от 20 до 150 евро.

На скользкую дорожку он ступил еще в 2007 году, когда его судили за взяточничество. Он ушел из органов, основал автошколу, но в прошлом году вновь попал в поле зрения бывших коллег в связи с другими, уже более серьезными преступлениями. Подробности этой истории выяснила «МК-Эстония».

В прошлом году мама девочки, которую в прессе называли Катарина (имя изменено – прим. ред.), забила тревогу. У ее дочери вдруг появилось много карманных денег. Да и вести она себя стала как-то странно.

Мама побежала в полицию. Там ее внимательно выслушали и начали расследование. Результаты следствия шокировали: Катарина занималась сексом со взрослым, годящимся ей в отцы мужчиной, в разных отелях, получая за это деньги. Попутно пила с ним алкоголь и нюхала кокаин.

Апелляция дала обратный эффект

В материалах дела фигурируют отели Kelluka, Oru, Susi, Privat, Ecoland. Иногда Капустин водил девочку в кафе.

В какой-то момент Капустину этого стало мало, и он убедил девочку сфотографировать свои половые органы. Фотографировал во время орального секса. В общем, набрал целую коллекцию материалов – и доказательств против самого себя.

Полицейские ухватились за ниточку, и она привела их к целому клубку.

Катарина приглашала в отели к Капустину и подружек. Вместе пили и употребляли кокаин. Кто-то занимался с ними сексом, кто-то нет – просто сидел и смотрел, как это делают Катарина с Капустиным. Ходили вместе в баню, чтобы склонить девочек к сексу, он предлагал им шампанское и кокаин. И платил потом деньги.

Согласно материалам дела, в общей сложности от действий Капустина пострадали семь несовершеннолетних девушек в возрасте 15–17 лет, с некоторыми из них он неоднократно вступал в половой контакт, заплатив за это 50–150 евро. Кроме того, Капустин фотографировал обнаженных несовершеннолетних девушек, что трактуется законом как хранение детской порнографии, так как Капустин знал их возраст.

Капустина задержали. Изъяли его iPhone5 и компьютер Samsung, а также диски и флешки.

Фотографий и видеоматериалов там хватило на то, чтобы следователи выдвинули ему еще и обвинение в изготовлении детского порно.

В июне этого года суд приговорил Капустина по пяти статьям в общей сложности к семи с половиной годам тюрьмы. За счет того, что в ходе согласительного производства срок уменьшается на треть, в сухом остатке – пять лет.

Капустин подал апелляцию, но добился обратного эффекта – суд в августе этого года увеличил срок до семи. Госсуд кассацию не принял, и решение вступило в силу.

«Спасибо вам, вы спасли мою дочь!» – написала следователям мама девочки.

Бывший сотрудник полиции растлевал несовершеннолетних девочек, предлагая им кокаин, алкоголь и деньги