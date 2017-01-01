Экспертиза Агенскалнского рынка, почему же закрывают? Мнения разные

Экспертиза по Агенскалнскому рынку готова. Проверка здания длилась 4 месяца и судя по ней здание, действительно, находится в плохом техническом состоянии. Но что делать — закрывать здание или можно обойтись без этого? Здесь мнения экспертов расходятся...

Эксперты подготовили схему подвала Агенскалнского рынка. Безопасных зон здесь совсем немого. Практически вся площадь разноцветная. Красным обозначены конструкции в плохом техническом состоянии, где перекрытиям необходима консервация. Розовый цвет - неудовлетворительное состояние и за конструкциями необходимо вести наблюдение.

Желтым обозначены зоны, где конструкции временно закреплены. Над экспертизой работало около десяти инженеров на протяжении четырех месяцев. Её руководитель Артис Дзиркалис сказал, что в наиболее плохом техническом состоянии находятся перекрытия подвальных помещений. 70-80% находится в аварийном состоянии.

В августе уже был обвал. Вначале была проведена экспертиза обрушения.

После временного укрепления перекрытий провели общую дополнительную проверку несущих конструкций, фундамента, перекрытий, стен и крыши. Также обследовали инженерные коммуникации, электричество, водоснабжение, вентиляцию и пожарную безопасность. И пришли ещё к одному выводу.

«Не работает система наружной ливневой канализации, верхние воды разбивают основу и происходит деформация фундамента. Из-за этого происходит деформация несущих конструкций», - рассказывает Артис Дзиркалис.

Рижская дума планирует закрыть Агенскалнский рынок для посетителей с первого января. Само здание будет законсервировано. Но строительный инженер Сергей Мейеровиц не считает, что здание необходимо консервировать:

«здесь нигде не написано, что конструкции в аварийном состоянии. Ремонт можно делать постепенно,

закрыть только ту часть, где идет ремонт».

Работы нужно начать как можно скорее. «Здание не ждёт. Если оно будет пустое и там всё будет закрыто, оно быстрее будет портиться. И будет как вчера на улице Ерузалемес — здание просто рухнет», - утверждает строительный инженер Сергей Мейеровиц.

Продавцы всё также считают, что можно обойтись без закрытия рынка.

«Если бы они заявили, что ситуация аварийна, они должны были бы в тот же день, в тот же час закрыть рынок. Правильно?

Чтобы не повторилось как тут умники говорят — максима. Так что врут, лгут и не знают сами, что себе противоречат», - считает продавец Агенскалнского рынка Ласа.

Тем не менее, продавцы рынка не собираются сдаваться. Кто-то собирает подписи за сохранение рынка, кто-то уже нашёл новое место работы. Между тем, на завтрашнее утро запланирован митинг работников рынка у Рижской думы.