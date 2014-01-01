Переход на летнее-зимнее время: наши соседи за отмену. Латвия, как всегда, смирилась

Начало зимнего и летнего времени установлено для всех стран ЕС. Однако, есть мнение, что перевод стрелок часов приводит к расстройствам сна, падению результатов труда, нарушению биологического ритма. Финляндия объявила о своем намерении обратиться в Еврокомиссию с предложением отменить перевод часов на зимнее и летнее время. Вслед за финнами о бесцельности этой процедуры заявили и в Литве.

Об отмене перевода стрелок часов в Латвии говорят не первый год. Например, два года назад собрали 10 000 подписей, чтобы в стране отменили переход на зимнее и летнее время. Однако в Сейме это предложение отклонили. В других странах от идеи не отказались. В Финляндии за то, чтобы отменить сезонный перевод стрелок подписалось более 70 000 человек. Финский парламент инициативу поддержал.

Теперь представители Финляндии попытаются убедить Еврокомиссию инициировать отмену перехода на летнее время во всем Евросоюзе. Представитель Министерства экономики Эдийс Шайцанс ответил, что Латвия свою позицию по этому вопросу уже высказала.

«Нечто подобное Латвия уже сделала в 2014 году. Тогда мы на странице Министерства экономики проводили опрос. Его результаты показали, что большинство жителей негативно настроены по поводу перевода часов. Все эти данные мы послали в Еврокомиссию, то есть оповестили ее представителей о нашей позиции», — рассказал чиновник.

Шайцанс уточнил: сейчас Литва и Финляндия хотят свое мнение донести до Еврокомиссии, то есть по сути делают то же самое, что Латвия три года назад. Не более того.

«Сейчас страны высказывают свое мнение о каком-то решении. Дальше это мнение нужно продвигать на уровень дискуссий между странами-участницами ЕС. До этого момента таких дискуссий не было. То, что сейчас делает Литва – просто доносит свое мнение до комиссии. Таким образом результата не достичь», — уверен Шайцанс.

Одно государство не может инициировать изменения в законодательстве. Только совместными усилиями, при участии всех стран-участниц ЕС, можно либо изменить существующее регулирование, либо разработать новое. Как уже сказал представитель Министерства экономики, дискуссий между странами-участницами по поводу наболевшего вопроса не было, поэтому никакой реакции со стороны Еврокомиссии не поступало.

Тема перехода на сезонное время близка и соседней Эстонии.

«Для многих людей постоянная смена времени туда-обратно — это настолько накладно и настолько влияет на их работоспособность, на их жизнееощущение, что с точки зрения чисто экономической эффективности это становится негативным фактором, так что стоит об этом задуматься», — говорит эстонский экономист Райво Варе.

Опрос на латвийском портале объявлений о работе показал обратное. 58% респондентов отметили, что переход на летнее время не влияет на их качество работы. Другой опрос показал, что 56% жителей Латвии в возрасте от 18 до 55 лет считают, что перевод часов на час вперед или назад негативно влияет на их самочувствие и здоровье. Член правления Латвийской ассоциации семейных врачей Паулс Принцис говорит же, что перевод стрелок дважды в год опасности для здоровья не представляет

«В принципе, перевод времени — это все-таки довольно разумно, потому что следование за суточным ритмом, за светом. Я не замечал у своих пациентов каких-то особых расстройств из-за этого. Просто люди привыкают к определенному режиму, и некоторым менять его более трудно и неудобно», — считает медик.

Свой опрос провели в Литве. Здесь выяснили, что большая часть местных жителей не поддерживает перевод часов дважды в год. Переход на летнее и зимнее время негативно оценили 78% опрошенных. Информагентство «Регнум» приводит слова премьера Литвы Саулюса Сквернялиса, который считает, что «уговорить Брюссель не переводить стрелки часов на летнее время можно, но задача сложная».