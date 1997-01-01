Olainfarm после смерти Малыгина сделал заявление

15 декабря будет зафиксирован список акционеров АS Olainfarm для выплаты резервов, говорится в заявлении биржи Nasdaq Riga.

Таким образом, 13 декабря будет последним днем торгов на бирже, когда приобретенные акции дают право на выплату резервов.

Начиная с 14 декабря инвесторы, которые будут приобретать акции АS Olainfarm, не смогут претендовать на выплату резервов.

В июне на собрании акционеров компании было принято решение выделить часть резерва АS Olainfarm в размере 281,7 тыс. евро для выплаты акционером по 0,02 евро за акцию.

Как сообщал Db.lv, в субботу, 9 декабря, скончался 52-летний руководитель и совладелец AS Olainfarm Валерий Малыгин. Предприятие он возглавлял с 1997 года, и под его руководством Olainfarm стала одной из самых ценных компаний Латвии, оборот которой превышал 100 млн евро, а продукция экспортировалась в более чем 50 стран мира.

В изданном газетой Dienas Bizness списке 100 богатейших людей Латвии В. Малыгин в этом году занимал 7-е место, его состоянии оценивалось в 70 млн евро.

Оборот концерна Olainfarm в прошлом году составил 110,693 млн евро, прибыль - 11,586 млн евро.