Полиция безопасности поработала: в ВНЖ отказало 45 лицам

На основании информации, предоставленной Полицией безопасности (ПБ) с начала года по 31 октября, виды на жительство (ВНЖ) аннулированы или отказано в их предоставлении 45 лицам, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией заместитель начальника ПБ Интс Улманис.

Сегодня комиссия рассматривала доклад правительства о предоставлении ВНЖ иностранцам за инвестиции, в том числе в недвижимость.

Для сравнения, в 2016 году до конца октября в ВНЖ было отказано 36 человекам.

Также с начала 2017 года по 31 октября двум лицам, подавшим заявки на ВНЖ, был запрещен въезд в Латвию. В прошлом году до 311 октября такой случай был один.

В 2014 году ВНЖ, выданные за инвестиции, составляли 53% от общего количества ВНЖ, в 2015 году - 21%, в 2016 году - 10%, в этом году - лишь 6%.