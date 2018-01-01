Новогодние туры: цены растут не по часам, а по минутам

В этом году наша семья решила отметить Новый год (НГ) не дома, а за рубежом. Готовиться к празднованию идеального НГ мы начали в конце октября. Во время поисков поездки выяснили, что новогодние туры люди покупают чуть ли не летом, когда все греются на удобных лежаках под лучами палящего солнышка. Как говорится, готовь сани летом.

Идеальный Новый год по идеальной цене: Так бывает?



В расстроенных чувствах мы уже были готовы согласиться на юрмальскую ривьеру, но нас останавливали цены — 100 евро в сутки за номер. И это со скидкой.





Неужели все так плохо, что латвийцы, которым зачастую не хватает денег на проезд в общественном транспорте, скупили все новогодние туры?





А еще знакомые подливали масло в огонь: «300 евро на человека? Вы серьезно, это ваш бюджет? За такие деньги только у себя дома можно отдохнуть — денег едва хватит на стол, салют и подарки. Но, надежда, как известно, умирает последней.

Египет по цене Арабских Эмиратов не хотите ли?

300 евро и все включено — с таким девизом продавались туры в жаркий Египет в октябре и ноябре. Три сотни с человека за 7 дней — это тебе и самолет, и трансфер в гостиницу, и бани-массажи, еда, море. Вообщем отдыхай - не хочу.

Лететь в страну пирамид было страшно, но дешево. Решили позвонить в турфирму и убедиться, что полеты на НГ тоже предлагают по столь привлекательной цене.

Как бы не так! Если поездка приходилась на Новый год, то цена на египетский вояж подскакивала до 700-800 с человека.

«Да за такие деньги лучше в Арабские Эмираты полететь, - размышляли мы, но вся беда в том, что в ОАЭ на новогодние праздники билеты тоже вырастают в цене и там уже с человека больше 1500 получается».

А вы хотели вырваться из латвийской серой промозглости в жаркое лето посреди зимы по лимонадным ценам?

Да, наша семья все еще хотела поднять бокал шампанского под бой курантов за рабежом, но без особых потрясений для семейного бюджета.

«А Канарские острова вы предлагаете?», - поинтересовались мы в турфирме.

«Предлагаем, но уже только в январе 2018 года. На декабрь все распродано, на первые числа января — тоже,

а вот после 10 числа — у вас есть шанс», - выдал менеджер.

И это при том, что отдохнуть на Тенерифе обойдется начиная с 800 евро с человека.

После этого разговора мы с авиа перешли на автобусные туры. Так у нас еще оставались шансы покинуть Латвию на время праздника без особого ущерба для кошелька.

В Новый год на колесах? Цена на автобусный тур растет не по часам, а по минутам

В Прагу на 5 дней за 129 евро! Это то, что нам надо.

Да, на автобусе, да полтора суток в дороге, но все ночи в гостинице. Автобус современный, комфортабельный с туалетом, чаем и кофе, фильмами.

«Мы едем!» - в один голос закричали домочадцы, когда я им назвала цену зимнего вояжа.

Звоню в турфирму обговорить детали, уточнить насчет праздничного ужина и т. д.

«Я смотрю, что половина автобуса продана, поэтому мы поднимаем цену на 10 евро, - радостно сообщила девушка в телефон. Вы с нами?».

«Да, мы с вами, дешевле ничего пока что не нашли», - отвечаю я и спрашиваю о дополнительных расходах в поездке.

Все стандартно. Экскурсии за дополнительную плату. Например, поездка в Карловы Вары, которые оставили на нас неизгладимое впечатление в прошлый раз — 30 евро с человека. Питаться за свой счет. Новогоднего ужина программой не предусмотрено — желающих нет, но если мы хотим, то сопровождающий гид поможет нам зарезервировать столик в ресторане при отели или в соседнем кафе.

Вообщем пока мы думали-гадали цена на поездку еще на 10 евро выросла и сейчас на сайте тур уже предлагают за 169 евро вместо 129 первоначальных.

Посчитали, подумали и решили вернуться к самолетам. В Европу с бюджетной авиакомпанией мы точно улетим!

На Новый год ничего бюджетного нет

Это правда жизни. Билеты на одного в Германию получались около 100 евро. То есть с 4 сразу же 400, а еще багаж. Дорога из аэропорта в центр города — тоже стоит денег.

Но, это не самое страшное. Самая большая статья расходов — это отель. Точнее хостел, который оказался самым дешевым вариантом проживания в новогоднем Берлине. 50 евро минимум в сутки на окраине города или 70 — немного ближе и чуток приличнее. Но, с детьми в хостел не хотелось от слова «совсем».

Вот на этом и закончились наши поиски новогоднего вояжа. Не по карману он нам. Но, собранная информация может пригодиться другим путешественникам, мечтающим встретить Новый год за пределами Латвии.

Не забывайте еще про возможность уехать на машине в литовские-эстонские СПА по доступным ценам. Но, это подходит для тех, кто согласен сидеть за рулем, а среди нас таких не нашлось.

Зато сразу же после Нового года, когда берлинские улицы еще не освободят от новогодней мишуры и в воздухе будет витать аромат гоячего вина, елки и праздника, мы насладимся поездкой по очень бюджетным ценам.

Ryanair готов увезти нас на немецкие каникулы за 128 (!) евро с 4 человек туда и обратно. А уютный отель с завтраком на неделю нашелся за 300 евро без предварительной оплаты.

С наступающими праздниками и побольше всем нам путешествий!