Пикет против закрытия Агенскалнского рынка

В среду у здания Рижской думы сегодня собрались люди, чтобы выразить свое негативное отношение к закрытию Агенскалнского рынка. Руководил пикетом оппозиционный депутат самоуправления Мартиньш Бондарс.

Политик стоял у здания думы с плакатом на русском языке, призывая мэра города Нила Ушакова «ответить за базар».

Бондарс договорился об участии в пикете с жителями Агенскалнса, работниками Агенскалнского рынка и его посетителями. Кроме того, он призывал заинтересованных подписаться против закрытия рынка на портале «www.manabalss.lv».