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Пикет против закрытия Агенскалнского рынка

Русский TVNET 1
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Фото: Jānis Škapars / TVNET

В среду у здания Рижской думы сегодня собрались люди, чтобы выразить свое негативное отношение к закрытию Агенскалнского рынка. Руководил пикетом оппозиционный депутат самоуправления Мартиньш Бондарс.

Политик стоял у здания думы с плакатом на русском языке, призывая мэра города Нила Ушакова «ответить за базар».

Бондарс договорился об участии в пикете с жителями Агенскалнса, работниками Агенскалнского рынка и его посетителями. Кроме того, он призывал заинтересованных подписаться против закрытия рынка на портале «www.manabalss.lv».

Рига
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