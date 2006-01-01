В Пардаугаве возобновился снос фабрики Aurora

После того, как весной Рижское строительное управление приостановило начатые работы по сносу последнего корпуса исторического здания чулочной фабрики Aurora, сейчас они возобновились.

Ранее строительное управление потребовало у владельцев здания бывшего завода, предприятия SEB banka Latectus, (объект куплен в 2011 году) до 21 апреля текущего года подать результаты технической экспертизы здания и заключение Государственной инспекции по охране памятников культуры.

Здание не входит в перечень охраняемых государством памятников культуры, но находится на территории Агенскалнса, охраняемой Рижским самоуправлением,

и условия застройки на этой территории контролирует именно оно.

Инспекция признала производственный и административный корпуса объектами индустриального наследия Пардаугавы и рекомендовала владельцам рассмотреть возможности их сохранения. В Риге примеры сохранения таких зданий есть - это комплекс апартаментов Ģipša fabrika и комплекс VEF.

Чулочная фабрика SIA Aurora Baltika перенесла свое производство в Огре в 2006 году.