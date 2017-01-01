Москва 2017 года: полиция, нацгвардия, SuperPutin и «Черный квадрат»

Надо однажды уехать в Москву, чтобы ощутить, до чего все-таки наша Рига маленькая, темная вечерами и... все-таки безопасная. Такого количества вооруженных людей, как в Москве, у нас и вообразить себе невозможно. Но это - только лишь первое впечатление. Через день-другой воспринимаешь как данность. Потому что поводов удивиться, восхититься, сделать очередное открытие в Москве всегда много.

В главном российском мегаполисе только по официальным данным сегодня проживает более 12 миллионов человек. По неофициальным - но не раз подтвержденным руководством города - людей в Москве живет в два-три раза больше. Все равно непонятно: зачем все-таки москвичам столько полицейских, нацгвардейцев, охранников всех видов и мастей?..

...Иду к Манежу, на выставку «Главные кадры. ТАСС открывает архивы». Всего-то и надо пройти метров пятьсот от метро через площадь. Но не тут-то было, площадь оцеплена, причем вся - заграждения, цепочкой выстроились бойцы нацгвардии. При этом беспорядков здесь нет и в помине. И ажиотажа особого тоже не наблюдается. Но к входу в Манеж выстроен лабиринт заграждений, и так, что длину Манежки пересечь приходится трижды.

Вообще усиленные меры безопасности в Москве на каждом шагу и к рамам металлоискателей горожане привыкли. Пытаюсь представить что-то подобное в Риге, у нас. Даже со скидкой на разницу масштабов российского мегаполиса и маленькой балтийской столицы это кажется невозможным.

Нереальным - как если бы нас на Домскую площадь пропускали сквозь строй скучающих вооруженных людей, а на Центральный рынок - сквозь раму металлоискателя...

Говорят, это в интересах самих же москвичей, для их как бы безопасности, потому что куда ни глянь - везде враги, недруги, террористы... Впрочем, вечером, вскоре из уст оппозиционного политика Григория Явлинского слышу по телевизору объяснение иное: если страна тратит на безопасность 38 процентов своего бюджета, то... То обилие полицейских, гвардейцев и прочих охранников на улицах становится объяснимым.

Фотохроника ТАСС: тайны советских архивов

FOTO: Скриншот.

Так что лучше поговорим о прекрасном.

Проект российского информационного агентства ТАСС, представленный в Манеже выставкой «Главные кадры. ТАСС открывает архивы», событие очень масштабное и совершенно замечательное. Стоило того, чтобы приехать на выставку из Риги!

Предыстория такова: недавно завершена огромная работа, полностью оцифрован архив фотографий агентства, ранее хранившийся в негативах, это 860 тысяч фотографий. Около трех сотен снимков, рассказывающих о советском времени, были отобраны для выставки. Куратор выставки Нина Гомиашвили, не скрывала, что первоначально рассчитывали на интерес главным образом старшего поколения - ностальгия, узнавание в фотосюжетах примет своей молодости и так далее.

Но «Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы» оказались очень даже интересны молодим людям, которые советских времен знать и помнить не могут по возрасту. Дважды побывав на этой интереснейшей выставке, могу засвидетельствовать: подростков, молодых людей и людей зрелого возраста здесь много больше, чем пенсионеров.

Еще бы! Мало того, что вход на отлично сделанную выставку бесплатный, так еще и программа сопутствующих мероприятий - просто-таки аттракцион немыслимой щедрости.

Бесплатные экскурсии кураторов, портфолио-ревю и встречи с мастерами для тех, кто увлечен фотографий, множество детских программ. Мне, например, посчастливилось здесь посмотреть фильм, посвященный легендарному фотографу Роберту Капе. Увидеть ретро-технику, при помощи которой передавались фотографии со всех концов страны. А также услышать множество забавных историй...

Подробнее о выставке

В студенческие наши времена работа в ТАСС совсем не была мечтой выпускников журфаков, понимали: там официоз, много вранья, неизбежность компромиссов. В факультетской песне пели: «Мой папаша пашет в ТАССе, у него большая плешь...»

И отношения к официозу с годами не изменили. Но.. Когда смотришь на лучшие кадры советского «официоза» десятилетия спустя, приходится признать, - таки да! - история страны СССР, остается именно в постановочных фотографиях.

Экскурсии по выставке весьма откровенно рассказали и историю некоторых фотографий. В том числе и про хитрости, на которые пускались фотографы ТАСС, чтобы приукрасить действительность, сделать «правильный» снимок. Звучат в аудиозаписи и голоса авторов легендарных снимков, побеждавших на международных конкурсах и... не печатавшихся в советских газетах.

Кстати, на стендах среди лучших тассовских кадрах были и латвийские, и эстонские, и литовские сюжеты, а фотография нашего Улдиса Паже с моделями от «Ригас модес» даже украсила афишу выставки.

Вообще-то, кураторы выставки мечтают, что в будущем выставка проедет и по России, и по странам ближнего зарубежья.

Ведь в архиве агентства по каждой из бывших республик хватит сюжетов на целую выставку! Здоровски, если доехали бы и до Риги!.. В год 100-летия Латвии нам глупо делать вид, что советских времен как бы и не было. Как-никак почти половина столетней истории латвийского государства пришлась на советский период.

«Матильда» у Кремля, Супер-Путин - в ART Play

FOTO: AP/ScanPix

Куда непременно идут иностранцы в Москве? Конечно, на Красную площадь. В дни моего короткого наезда в Москву, каток на главной площади России еще только строили, и новогодними иллюминациями город еще не засиял. Так что на площади оставался лишь небольшой коридор, по которому передвигалась веселая и многочисленная гуляющая публика.

... На «Немцов мост» было не пройти, перед ним очередное полицейское заграждение. Толпа послушно поворачивает с площади и... вливается в торговые галереи ГУМа. А куда еще? В других направлениях не пройти, и выбирать не приходится. ГУМ магазин более чем дорогой, но сегодня здесь на удивление многолюдно...С чего бы это?

Неожиданно для себя попадаю еще на одну выставку - костюмов, сшитых специально для нашумевшего фильма «Матильда». Прокатных надежд и ожиданий, говорят, фильм не особо оправдал. Так что выставка в ГУМе должна, вероятно, еще и оправдать в глазах москвичей и гостей столицы миллионные вложения в бюджет картины.

«Матильду» не так давно мне довелось посмотреть в самом русском городе ЕС, в нашем Даугавпилсе, в практически пустом зале - хорошо если с десяток человек на вечернем сеансе набралось. И фильмец, на мой вкус - полная белиберда, мало отношения имеющая к реальным событиям. Но зато ...

белиберда с обильной позолотой. Даже удивительно, что это снял хороший режиссер Учитель... Допускаю, что могут быть разные точки зрения. На мой непосвященный взгляд, костюмы, воссоздающие эпоху, может быть, самое лучшее, что в этом фильме есть.

Правда, рассмотреть все это великолепие из шелка, бархата, парчи и габардина не очень-то удалось: толпа, стремится вперед, и, в поисках выхода, несет дальше, дальше...

А вот на выставку SuperPutin, открывшуюся через несколько дней, народные массы не загоняли и не зазывали. Путин ведь не просто президент, он - икона многих россиян, наделенная в глазах верного ему электората чертами почти святого.

Вот над этим-то мифом и образом сверхчеловека и иронизировали молодые художники, выставившиеся в одном из крутейших арт-пространств Москвы, расположенном на бывшей заводской территории.

Выставка в Art Play проходит в Музее ультрасовременного искусства. Она откровенно провокационная, а работы молодых художников выставлены анонимно, без указания авторства. Хоть Путин и предстает в образе героя-супермена, а все-таки кто его знает... Ведь большинство россиян, недовольных положением дел в стране, винят кого угодно, но только не своего президента. Впрочем, индекс реальной его популярности еще покажут выборы 2018 года.

Транспорт, еда, жилье

FOTO: Млпдлен Антонов, AFP Scanpix

Разумеется, впечатления от Москвы у тех, кто сюда приезжает, разные. Даже очень!..

Это ж просто разные планеты, Москва внутри Бульварного кольца - особенно в театрах, музеях, концертных залах - и где-нибудь в мега-спальных районах самых дальних пригородов столицы и в ранних утренних электричках из области.

Проведите денек, например, на каком-нибудь Курском вокзале - там тусуется совершенно иной народ, чем по соседству, в арт-пространствах Винзавода, Арт-Плея или ближайшего торгово-развлекательно комплекса «Атриум». Цены в кафе и в торговых несопоставимы, ясное дело, отличается и качество. Хотя более высокая цена обеда или перекуса на ходу в Москве совершенно не означает, что «дороже» равно «вкуснее и лучше».

Цены в продуктовых магазинах, в общем-то, мало отличаются от рижских. Фермерские продукты - у них дороже, но далеко не всегда лучше наших, тех, что от крестьян и домашних производителей. Сыры российского производства пока что не сравнить с европейскими и латвийскими - у нас вкуснее и по соотношению цена-качество значительно лучше. Говорят, что и у российских фермеров тоже уже появились достойные сорта сыра и собственные фирменные бренды, но мне не попадались.

Есть «секреты» в оплате транспорта. Карта «Тройка», например. Заплатив за нее всего 50 рублей (это залог - деньги при желании можно вернуть обратно), вы очень сэкономите на проезде: одна поездка в метро будет стоить вам не 55 р. - а 35 и даже менее, если пересаживаетесь с наземного транспорта.

Та же «Тройка» может быть и брелком, и наручным браслетом - по 350 и 450 рублей, соответственно.

Еще открытие нынешней осени для меня: это каршеринг. Многие москвичи, особенно молодежь, уже прочно подсели на этот современный сервис проката автомобилей, позволяющий найти ближайший к вам свободный автомобиль, сесть за руль прямо на муниципальной стоянке и доехать до нужного места, оплачивая стоимость аренды и время стоянок поминутно, по разным тарифам.

Транспорт в Москве

По цене получается примерно как такси, но во многих случаях машинки особенной яркой раскраски использовать удобнее - с парковкой ведь у вас никаких проблем. Теоретически что-то вроде есть и у нас в Риге, но пока что у нас это всего лишь экзотика.

В Москве же в этом сервисе работают уже пять компаний, которые могут даже претендовать на частичное финансирование за счет города, которое видит в таком сервисе перспективу и возможность разгрузить город.

Число доступных для краткосрочной аренды машин в Москве приближается к трем тысячам. И по динамике роста автопарка московских каршеринг занимает уже первое место в мире.

Скачиваешь мобильное приложение, предъявляя водительские права и паспорт, регистрируешься - и в нужный момент на карте Москвы просто ищешь свободную машину поблизости... Около трети водителей, однажды воспользовавшись этим сервисом, потом садятся за руль своих личных автомобилей все реже, каршеринг - и удобнее, и выгоднее.

Еще в Москве появилось множество дешевых предложений жилья - общежития, хотели, «гостинки», частные квартиры, которые сдают в посуточную аренду. Не роскошь, но удобно, жить можно. Как говорится, спрос рождает предложение. Откройте газету «Метро» - ее раздают на станциях метрополитена - и сами убедитесь. Цена вопроса - койка за 200-300 рублей в сутки или 5,5 - 6 тысяч рублей в месяц (грубо говоря, это 3 - 5 евро или менее 100 евро, соответственно). Комнаты дороже - от 15 - 16 тысяч рублей в месяц.

Юбилей ... всмятку, или «Некто 1917»

Даже странно, до какой степени незаметно прошел в Москве 100-летний юбилей большого события, которую еще так недавно называли Великой Октябрьской социалистической революцией. Нынешняя российская власть явно не хочет возвеличивать события давно минувших дней и ассоциировать себя с ними. И с тем, как, собственно, сегодня эту революцию называть, россияне тоже не определились. Так что это было? Переворот? Захват власти? Бунт? Или все-таки революция?

Похоже, в мире к событиям столетней давности, обернувшимся впоследствии и расколом среди населения страны, и большим террором и новым миропорядком, внимания уделили больше. Не «Матильду» ж, в самом деле, считать художественной рефлексией «в тему»!..

Вот Питере, стенах родного мне Санкт-Петербургского университета, прошла небанальная конференция на тему «Что это было?» и «Что нам сегодня до того?». Кстати, и московские историки, философы и журналисты там тоже были замечены.

А что в Москве?.. Выставка «Некто 1917-й» в Третьяковке, на которую мудро, не навязывая публике каких-то суждений, собрали очень разные работы крупных русских художников, которые объединяет лишь время создания - плюс-минус около 1917-ого года. Машков, Дрезин, Кандинский, Репин, Нестеров, Кустодиев, Петров-Водкин...

Очень неожиданным их соседство для нас получилось!.. Вроде как жили и творили люди искусства «до» - так и продолжали жить и творить «после», судьбоносных, трагических для многих из них впоследствии событий почти не заметив.

Влюбленный Кандинский женился, Репин из своего финского далека за событиями на родине по газетам следил... Кто-то роскошные букеты рисовал - декоративная и «уютная» живопись господам, разбогатевшим на войне, отлично продавалась...

А смыслы и благородные мифы про 1917-й создавали, в том числе и в живописи, значительно позже...Недавно на выставке побывал премьер-министр Дмитрий Медведев - и директор Третьяковки Зельфира Трегулова сама лично его по не вполне «революционной» экспозиции водила. (Мне, впрочем, с гидом повезло еще больше, чем российскому премьеру!)

Выставка продлится в залах Третьяковки на Крымском валу еще до средины января. Ну, а для тех, кому до Москвы далеко и кому в Москву не приехать - на сайте Третьяковки есть много интересного, в том числе и получасовая виртуальная экскурсия по выставке.

Виртуальная экскурсия по выставке

Малевич: не только «Черный квадрат»

Знаете ли вы, читатель, кто сегодня самый известный в мире русский художник? Создатель «Черного квадрата» Казимир Малевич. Даже те, кто не знает и никогда не слышал имени художника, хоть в полках, да слышали что-то про его «Черный квадрат». Дилетанты, уверенные в себе, про культовое полотно ХХ века говорят: мол, такое же мог бы намалевать даже ребенок!..

Чтобы понять, что «Черный квадрат» не так уж и прост, надо видеть все остальное. И это «все остальное» как раз и собрали на выставке, посвященной творчеству Казимира Малевича во всей его полноте. Она так и называется «Малевич. Не только черный квадрат». Но это уже совсем другая история, которую Русский TVNET своим читателям еще расскажет.