В латвийском свиноводстве тон задают датчане

АЧС приближается к Польше, Чехии, рядом уже Германия, крупный производитель. Если АЧС проникнет в эти страны, экспорт из ЕС в третьи страны может остановиться, и цены упадут, что выгодно доля потребителей, сказала она.

Летом закупочные цены на свинину выросли, теперь снова снизились. На свиноводов повлияла погода осенью, когда нельзя было убрать зерно. Качество кормового зерна ниже, чем в другие годы, оно подгнило, что может оказать влияние на свиноматок и поросят. Корм имеет в свиноводстве очень большое значение.

Гулбе рассказала, что в 90-е годы за свинину платили 0,60-0,70 лата за килограмм живого веса, сейчас цена составляет около 1 евро, то есть она не изменилась, но выросла производительность, и свиноводы могут получать прибыль. Много новых требований по экологии, которые нужно выполнять.

В свиноводстве Латвии очень большую роль играют датские предприниматели. Если у них получается, значит, в Латвии есть возможности заниматься этим бизнесом. Предприятия с местным капиталом тоже работают успешно, например,SIA Ulbroka, которое постоянно модернизируется. Если свиная чума остановится, в свиноводстве все должно быть хорошо.

Что касается говядины, то не всем латвийским потребителям она по карману.