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Во время заседания РД депутатам предложили пройти тест на алкоголь. Они отказались

Русский TVNET/LETA
Rolanda statuja un Rīgas domes ēka | Фото: Edijs Pālens / LETA

Депутат Рижской Думы Кришьянис Фелдманис, во время заседания, предложил коллегам провести тест на алкоголь.

Такое предложение Фелдманс высказал после того, как, отвечая на вопрос о процедуре заседания, председатель городской думы Нил Ушаков заявил, что он «не уверен, что половина присутствующих представителей оппозиции может в настоящее время пройти тест на алкоголь».

Фелдманс предложил пригласить представителей местной полиции и провести тест на алкоголь при условии, что в нем примут участие абсолютно все депутаты. Однако такая идея была отвергнута.

Нил Ушаков Рижская дума
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