Во время заседания РД депутатам предложили пройти тест на алкоголь. Они отказались

Такое предложение Фелдманс высказал после того, как, отвечая на вопрос о процедуре заседания, председатель городской думы Нил Ушаков заявил, что он «не уверен, что половина присутствующих представителей оппозиции может в настоящее время пройти тест на алкоголь».

Фелдманс предложил пригласить представителей местной полиции и провести тест на алкоголь при условии, что в нем примут участие абсолютно все депутаты. Однако такая идея была отвергнута.