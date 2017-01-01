137 евро налога при пенсии в 200 евро: депутатам рассказали, что не так с налогом на дачи

Подкомиссия Сейма по вопросам жилья сегодня рассмотрела вопрос о налоге на недвижимость для дач. Если человек задекларирован в Риге, а дачный участок имеет в другом самоуправлении поблизости, нередко за дачу приходится платить большой налог на недвижимость. Единого подхода, как в таких ситуациях начислять налог, у самоуправлений нет. Комиссия эту проблему обозначила, первые предложения, как ее решить могут появиться в следующем году, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Подкомиссия Сейма по вопросам жилья рассмотрела жалобу некой Сильвии Кабаковой. Сильвия пенсионерка. У нее есть дачный участок в Ропажском крае. До 2017 года налог на дачу для Сильвии составлял 41 евро, а с 2017 — уже 137. Повышенную ставку налога Ропажская краевая дума применила из-за того, что Сильвия в конкретном объекте незадекларирована.

Сын Сильвии Юрис Кабаков обратился в федерацию пенсионеров, а та передала жалобу в Сейм. Мужчина призвал народных избранников обдумать существующий порядок начисления налога.

«Ну как вы можете говорить, что пенсионер в Латвии принадлежит к состоятельной группе населения, даже если у него было бы 5 объектов недвижимости?

Ну как? Если ему досталось наследство, то он все равно считается состоятельным? Он получает пенсию 200 евро, что просто жалко.

Вот законодатель говорит, что от дохода в размере 2 с половиной тыс. евро в год 5% надо уплатить в качестве налога за дачу, где хорошо, если человек живет 3 месяца в году. Ну, так снизьте [период расчета] этого налога до 3 месяцев! Если ты за 12 месяцев хочешь взимать 150 евро, то снизь до 3 месяцев и все в порядке. Просто сделайте классификацию!», — потребовал Кабаков.

Однако представители Министерства финансов указали, что в настоящий момент начислять налог на недвижимость в зависимости от времени, которое там проводит человек, невозможно. В то же время каждое самоуправление может по закону предоставлять скидку налога на недвижимость в размере 90%. Если самоуправление на это не идет, то инструмента, как его заставить — нет. Что в таком случае может предпринять человек?

«Частное лицо может обратиться в самоуправление и попросить, чтобы они рассмотрели возможность изменить правила и добавить новую категорию», — рассказала представитель Латвийского союза самоуправлений Кристине Кинча.

По словам депутата от правящего «Союза зеленых и крестьян» Аскольда Клявиньша,

много людей в Латвии проживают в двух местах. Поэтому можно было бы позволить им декларироваться тоже в двух местах.

«Часть пенсионеров определенную часть года проживает в Риге, а какое-то время на даче. Сейчас у нас это не предусмотрено, но мы могли бы указывать 2 декларированных места жительства. Потому что очень много людей реально живут в двух местах в течение года.

Быть может, эту проблему можно решить [именно] через декларирование. Чтобы человек в Латвии смог бы все-таки декларироваться в двух местах», — предложил депутат.

Проблема обозначена. Теперь остается ждать предложений ответственных министерств. По слова Тутинса, комиссия может вернуться к этому вопросу в новом году и обсудить уже конкретные решения.