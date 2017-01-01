Cirkle K, Каталония и симптомы гриппа: что искали латвийцы в 2017 году в сети

Что делает современный человек, когда хочет что-либо узнать? Правильно - идет «гуглить»! Компания «Google» рассказала, что стало самым популярным поисковым запросом в Латвии в 2017 году.

Оказалось, больше всего в Латвии искали «ss.com» - новый домен популярного в нашей стране сайта объявлений, начавший свою деятельность после конфликта с VID.

Вторым по популярности запросом оказалось слово «погода», а третью позицию заняла лотерея «Cirkle K» «Skrāpē un laimē!».

В первую пятерку самых популярных запросов в Латвии попала и новая модель компании «Apple» «iPhone 8», а также магазин поддержанной одежды «Andele Mandele».

В первую десятку попала фраза «fidget spinner», «Каталония», «симптомы гриппа», название песни «Despacito» и «Nokia 3310».

По данным «Google», больше всего пользователи интересовались в этом году такими мероприятиями, как «X Faktors», конкурс Евровидения и Праздник Риги.

Большое внимание латвийцы уделили результатам выборов, фестивалю «Positivus», «Staro Rīga», концерту группы «Red Hot Chili Peppers» и фотографиям с концертов группы «Foo Fighters», а также выставке эротики «Erots».