30-40% газет на русском остается в киосках

Процент возврата тиража выходивших в Латвии ежедневных газет на русском языке в среднем составлял от 30% до 40%, свидетельствуют результаты опроса бывших главных редакторов этих газет, проведенного агентством ЛЕТА.

Процент возврата тиража выходивших в Латвии ежедневных газет на русском языке составлял от 10% до 60%. Процент возврата - это доля газет, переданных в продажу, но не востребованных покупателями. Большинство опрошенных агентством ЛЕТА бывших главных редакторов назвали цифру 30%-40%. В одном случае процент возврата составлял 50% и в одном случае 60%. Цифры весьма удручающие. Вице-президент Всемирной газетной ассоциации Евгений Абов в комментарии РБК: «По мировым стандартам для ежедневных газет нормальная норма списания тиража 15-17%. В России эта цифра выше, по моим ощущениям, она составляет 25-30%». В Латвии только русская «Diena» с процентом возврата 10-20% вписывалась в нормы отрасли.

Судя по результатам анкетирования, реальный тираж газет составлял от 2 до 21 тысячи экземпляров и в основном соответствовал заявленному в паспортах газет.

Лишь один из бывших редакторов признал, что вместо заявленного тиража в 12 тысяч экземпляров в реальности выпускалось лишь 7 с половиной тысяч.

В большинстве случаев главным источником доходов газеты была реклама, а не розничные продажи и подписка. Опрос показал, что в русской «Diena» читатели и рекламодатели давали примерно одинаковый приток средств (50% на 50%), в газете «Бизнес & Балтия» продажи рекламы были гораздо важнее (90% прибыли против 10% от подписки/продаж), в двух случаях («Телеграф», «Вечерняя Рига») рекламодатели обеспечивали большую часть доходов (70% против 30% от читателей). Лишь газету «Час» в значительной степени «содержали» читатели (60% доходов против 40% от рекламы).

В свете чего актуальным является вопрос, насколько отчаянно газеты хватались за возможность заработать на скрытой рекламе - публикации статей, которые были оплачены, но не обозначены как реклама (что противоречит законодательству, так что это в лучшем случае «серая» практика). Лишь двое опрошенных редакторов сообщили, что в их издании подобной практики вообще не было. Четверо выбрали вариант «скрытая реклама появлялась иногда, но очень редко, по специальным договоренностям». И один ответил «что теперь скрывать, мы искали любой способ заработать» (отметим, что это были «предсмертные конвульсии» издания, которое вскоре было закрыто).