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Гололед местами затрудняет дорожное движение во всех регионах Латвии

LETA
Фото: Evija Trifanova / LETA

Сегодня утром гололед местами затрудняет движение по главным и региональным автодорогам во всех регионах Латвии, сообщает предприятие «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ).

Скользкие участки дорог обрабатываются антиобледенительными материалами. В этих работах задействованы 74 единицы техники зимней службы предприятия «Латвияс аутоцелю узтуретайс».

ЛВЦ напоминает о возможности образования на дорогах так называемого черного льда при изменчивых погодных условиях и призывает автоводителей быть особенно осторожными, выбирать соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость и соблюдать дистанцию.

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