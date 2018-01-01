Сейчас работают лишь 18 из 30 трудоустроенных за два года беженцев

За два года в Латвии было трудоустроено более 30 беженцев, сейчас работают лишь 18 из них, сообщила в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд» директор Государственного агентства занятости (ГАЗ) Эвита Симсоне.

ГАЗ очень тщательно подходит в этому вопросу и старается углубиться к историю каждой семьи беженцев, чтобы сообща найти для них подходящее занятие, отметила она.

«В поисках постоянной работы мы все еще сталкиваемся с таким препятствием, как языковой барьер, хотя все устроившиеся на работу беженцы владеют госязыком, хоть и на низком уровне, и сумели прижиться», - рассказала Симсоне.

Более 20 беженцев учили и продолжают учить латышский язык, поэтому нет сомнений в том, что они тоже смогут прижиться. Пока рабочие места для беженцев можно найти только в Риге. Одна семья беженцев перебралась на постоянное жительство в Елгаву, добавила она.