История маленькой войны на стоянке: «Один житель стал меня терроризировать»

«Один житель стал меня терроризировать», – сказал обитатель дома №4 на ул.Угалес в Лиепае Зиедонис Фугалис. Рядом с домом несколько лет назад была построена автостоянка, он также внес соплатеж, чтобы было, где припарковать машину. Но в последнее время сделать это невозможно – одна из жительниц другого дома нагло паркует свою машину поперек как своей стоянки, так и стоянки З.Фугалиса.

Мужчина показал корреспонденту около 10 фотографий, которые снял в течение последнего месяца. На каждой из них видна автомашина, которая, кажется, из-за отсутствия навыков водителя не может вписаться в пределы одной автостоянки. «Однажды утром я специально наблюдал, поскольку думал – девушка не умеет ездить. Но это отнюдь не так, ездит она нормально, но затем специально паркует машину, занимая половину моего парковочного места», – с возмущением говорит З.Фугалис.

Сам З.Фугалис автостоянкой нечасто пользуется – он работает за рубежом. Но сейчас месяц проводит в Латвии, и каждый день борется за использование своего парковочного места.

«Однажды сосед желтой краской отметил линию, которая уменьшает площадь моей парковки, и еще написал номер своей квартиры»,

– о наглом поступке с возмущением говорит З.Фугалис. Он сам с конфликтующими соседями по автостоянке не контактировал – он считает, что это должен делать управитель дома. «У меня нет никаких прав нападать на другого человека, пусть управитель решает», – подчеркивает З.Фугалис.

Ирена (по просьбе женщины имя изменено), муж которой желтой краской собственноручно расширил место парковки, также готова продемонстрировать фотографии, на которых видно, что сосед с третьего этажа [З.Фугалис] свое транспортное средство припарковал так, что колеса находятся на ее месте парковки. «Он регулярно заезжает под «кирпич», нарушая правила. У меня самая узкая парковка. Из-за соседа я вынуждена парковать машину так, что нельзя открыть двери – зеркало машины фактически находится рядом с зеркалом его автомашины. Чтобы припарковать машину, я должна выпустить детей на дороге, а иногда я на свое место вообще не могу заехать. Машина соседа слишком широкая для такого места парковки – это предусмотренный для работы пикап. Я не знаю, что это за человек, я с ним не знакома. Обычно он приезжает поздно вечером, мне не удавалось его встретить.

Поэтому я специально паркую свою машину поперек, чтобы он наконец-то пришел со мной поговорить», – говорит Ирена.

И управитель дома согласился со сказанным ею, что габариты автомашины соседа слишком большие для такого места парковки, однако управитель до сих пор не сделал ничего, чтобы решить проблему. Ирена говорит, что в этой ситуации не виноваты ни она, ни сосед, поскольку страдают оба. «Это вина управителя домов, он сам не хочет ничего делать, лишь натравливает соседей друг на друга», – подчеркивает она и отмечает, что ей непонятно то, как мерили и распределяли эти места парковки, поскольку у одних они довольно широкие, а у других более узкие. Семья Ирены в этом процессе распределения парковочных мест не участвовала. Жильцам на руки не выдали также документ, подтверждающий, что они действительно могут пользоваться конкретной автостоянкой.